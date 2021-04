Ο Ζεράρ Πικέ δεν αγωνίστηκε στη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Μπαρτσελόνα στο Clasico, αλλά είδε κίτρινη κάρτα... μετά εορτής, επειδή κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο να ζητήσει τα ρέστα από τον διαιτητή Χεσούς Χιλ Μανθάνο, επειδή κράτησε μόνο τέσσερα λεπτά καθυστερήσεων.

Ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα χαιρέτησε τους παίκτες της Ρεάλ αλλά, όταν έφτασε στον Λούκα Μόντριτς, ο Κροάτης μέσος τον ρώτησε: «Τώρα ήρθες να κράξεις, έτσι;».

Ο Πικέ του απάντησε «μόνο τέσσερα λεπτά κράτησε» και ο Μόντριτς ανταπάντησε «πόσα ήθελες δηλαδή;», τραβώντας ενοχλημένος το χέρι του, κατά τον χαιρετισμό τους.

Luka Modrić to Gerard Pique, at the end of the game: "Now it's time to complain, right?" pic.twitter.com/Pp39KOsylr

