Εξαλλοι με την διαιτησία στην Μπαρτσελόνα: Τα τρία πέναλτι που ζητάνε (vids)

Οι «μπλαουγκράνα» δεν κατάφεραν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στους Μαδριλένους, καθώς γνώρισαν την ήττα με 2-1. Ωστόσο, είχαν έντονα παράπονα από τον διαιτητή του αγώνα, Χεσούς Χιλ Μανθάνο.

Συγκεκριμένα, η Μπάρτσα διαμαρτύρεται όχι για ένα αλλά για τρία πέναλτι που θεωρεί ότι ο 37χρονος ρέφερι έπρεπε να είχε δείξει την άσπρη βούλα. Αρχικά, για την φάση στο 38' όπου ο Μεντί έχει μια μικρή επαφή με τον Ντεμπελέ εντός περιοχής, αλλά ο Μανθάνο δεν είδε κάποιο αντικανονικό μαρκάρισμα.

