Η Ρεάλ νίκησε τρεις συνεχόμενες φορές την Μπαρτσελόνα μετά από 43 χρόνια (pics & vid)

Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα προσέφεραν πολύ όμορφο θέαμα, με τους Μαδριλένους να παίρνουν τη νίκη με 2-1 στο clasico, ανεβαίνοντας έτσι στην κορυφή της βαθμολογίας. Αυτή η νίκη επί των «μπλαουγκράνα» ήταν και η τρίτη συνεχόμενη για τους «μερένγκες» σε όλες τις διοργανώσεις.

Τελευταία φορά που είχε πετύχει κάτι ανάλογο κόντρα στην Μπάρτσα ήταν την περίοδο 1977-78. Σημαντική ήταν και για τον Ζινεντίν Ζιντάν η συγκεκριμένη νίκη, μιας και έγινε ο μοναδικός προπονητής, μετά τον Λουίς Μολόουνι που επικράτησε τρεις συνεχόμενες φορές των Καταλανών.

@realmadriden win 3 consecutive matches vs Barcelona in all competitions for the first time since 1977-1978 and go top of @LaLigaEN... for now!

Who do YOU think will win the league?

— FIFA.com (@FIFAcom) April 10, 2021