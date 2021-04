Εξαλλος με τον διαιτητή ο Μέσι: «Ηθελε να μου βγάλει κάρτα για να χάσω το Clásico» (vid)

Ρεάλ Μαδρίτης - Λίβερπουλ: Ειδικά στοιχήματα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και ενισχυμένες αποδόσεις. |21+

Πέντε μέρες πριν το Clasico με την Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα κατάφερε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα να πάρει την τεράστια νίκη επί της Βαγιαδολίδ με 1-0 και να πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Μέσι μπορεί να μην σκόραρε και να μην ισοφάρισε το ρεκόρ του Πελέ με τα περισσότερα γκολ φορώντας την φανέλα της ίδιας ομάδας, όμως, το χάρηκε... διπλά, λόγω και της γιορτής που τους είχε ετοιμάσει πριν από το ματς ο σύλλογός του ως ο απόλυτος ρέκορντμαν συμμετοχών στα χρονικά του συλλόγου.

Ωστόσο, με το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα ο Αργεντινός αστέρας των «μπλαουγκράνα» φαίνεται πως ήταν έντονα δυσαρεστημένος με τον διαιτητή Τζέιμ Λάτρ, καθώς ισχυρίστηκε πως ήθελε να του βγάλει κάρτα. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο τότε ο Μέσι θα συμπλήρωνε κάρτες και θα έχανε και το Clasico με τους «μερένγκες».

Messi on the referee of the match pic.twitter.com/L1ZfqALrvA#BarçaValladolid

— Maria (@ma_i7i) April 5, 2021