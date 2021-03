Ζιντάν για Ρονάλντο: «Μπορεί να επιστρέψει στην Ρεάλ, θα δούμε...»

Το συμβόλαιο του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Γιουβέντους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι το 2022, ωστόσο όλα παραμένουν ανοιχτά, καθώς όπως ανέφερε και ο μάνατζερ του «CR7», Ζόρζε Μέντες, έχει μιλήσει ανεπίσημα με τη Ρεάλ για μια πιθανή νέα συνεργασία των δύο πλευρών.

Ο τεχνικός των «μερένγκες», Ζινεντίν Ζιντάν, από την πλευρά του, όταν ρωτήθηκε ξανά για το μέλλον του «CR7» τόνισε πως όλα είναι πιθανά να συμβούν στο μέλλον, ακόμα και να επιστρέψει στην Ρεάλ.

«Οι φήμες για την επιστροφή του Ρονάλντο στη Ρεάλ; Ναι, θα μπορούσαν. Γνωρίζουμε τον Ρονάλντο αλλά αυτή τη στιγμή είναι ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους και πρέπει να το σεβαστούμε. Θα δούμε στο μέλλον τι θα γίνει», ήταν τα λόγια του Ζιντάν.

