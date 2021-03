Ο Τζουάν Λαπόρτα κέρδισε τις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2021 και αναλαμβάνει για δεύτερη φορά στην καριέρα του τα ηνία των «μπλαουγκράνα». Μετά από σχεδόν έντεκα χρόνια, θα βρίσκεται ξανά το τιμόνι της καταλανικής ομάδας, ενώ είναι ο 42ος πρόεδρος στην ιστορία της παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Ζοζέπ Μαρία Μπαρτομέου.

Ηταν κάτι το αναμενόμενο, καθώς άπαντες στην Μπαρτσελόνα γνώριζαν πως ο Λαπόρτα ήταν το μεγάλο φαβορί για τον προεδρικό θώκο της Μπαρτσελόνα. Ο 59χρονος δικηγόρος όχι μόνο κέρδισε τις κυριακάτικες εκλογές, αλλά θριάμβευσε κιόλας! Το ποσοστό του έφτασε το 54,28% των ψήφων (30.184), η δεύτερη μεγαλύτερη συλλογή ψήφων στην ιστορία μετά από αυτή του Σάντρο Ροσέλ στις προαναφερθείσες εκλογές .Ο Βίκτορ Φοντ πήρε 14 χιλιάδες, ενώ ο Τόνι Φρέισα συγκέντρωσε κάτι λιγότερο από 4,5 χιλιάδες. Ετσι, η Μπαρτσελόνα κάνει μία νέα αρχή με τον Λαπόρτα, ωστόσο να γνωρίζει πως 11 χρόνια μετά την πρώτη του θητεία, ο σύλλογος είναι αρκετά διαφορετικός από τότε και το έργο του είναι ιδιαίτερα δύσκολο.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΠΟΡΤΑ

Μετά τους πανηγυρισμούς ο Λαπόρτα σηκώνει μανίκια, καθώς τα ανοιχτά ζητήματα είναι πολλά και τα θέματα που έχει να λύσει ακόμα περισσότερα. Ενα από αυτά είναι η στελέχωση της ομάδας, με τον Λαπόρτα να θέλει θέλει να φέρει έναν δικό του άνθρωπο στην Μπαρτσελόνα, προκειμένου να υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στην διοίκηση και το αγωνιστικό τμήμα. Κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Ζόρντι Κρόιφ, ο γιος του θρυλικού Γιόχαν.

Οι δύο πλευρές φαίνεται πως έχουν έρθει ήδη σε συμφωνία και απομένουν μόνο τα τυπικά για να ανακοινωθεί και επίσημα! Κάπου εδώ να σημειωθεί ότι ο Λαπόρτα και οι συνεργάτες του φορούσαν μάσκες με το νούμερο «14» για να τιμήσουν τον Γιόχαν Κρόιφ.

Εκτός από τον τον Τζόρντι Κρόιφ, στην ομάδα αναμένεται να γυρίσει ο Κάρλες Πουγιόλ, που πιθανότατα θα αναλάβει ρόλο στο Ίδρυμα της Μπάρτσα και θα είναι Πρεσβευτής του συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΣΙ

​Πριν εκλεχθεί ο Τζούαν Λαπόρτα σε δηλώσεις του είχε τονίσει πως πως αν δεν κερδίσει ο ίδιος τις εκλογές, τότε ο Λιονέλ Μέσι θα αποτελέσει παρελθόν από την Μπαρτσελόνα.

«Αν δεν κερδίσω βέβαια, τότε θεωρώ δεδομένο πως θα αποχωρήσει ο Μέσι από την ομάδα», είχε τονίσει χαρακτηριστικά.

Από τη στιγμή όμως που επέστρεψε στην προεδρία ο 58χρονος δικηγόρος, ξεκαθάρισε πως θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να ανανεώσει το συμβόλαιο του Αργεντινού σούπερ σταρ, αλλά τα πάντα θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του Μέσι. Οι καλές σχέσεις πάντως μεταξύ των δύο, αυξάνουν τις πιθανότητες παραμονής του Αργεντινού σταρ των «μπλαουγκράνα».

Σαφώς και ο Μέσι όλο αυτό το διάστημα δεν ανακοίνωνε τις προθέσεις του για το μέλλον, καθώς περίμενε τη συγκεκριμένη εξέλιξη πριν πάρει αποφάσεις. Αν ο Λαπόρτα του παρουσιάσει ένα καλό πρότζεκτ που θα δίνει τη δυνατότητα στην ποδοσφαιρική ομάδα να διεκδικήσει το ισπανικό πρωτάθλημα και κυρίως το Champions League, τότε θα παραμείνει στην ομάδα.