Ο ισχυρός άνδρας των «μπλαουγκράνα» προέβη σε μια δήλωση που προκάλεσε «θόρυβο», λέγοντας πως δεν σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές του 2026.

Αλλαγή σκυτάλης αναμένεται να έχουμε μέσα στο 2026 στην προεδρία της Μπαρτσελόνα, με την είδηση πως ο Τζοάν Λαπόρτα δεν σκοπεύει να «κατέβει» στις επόμενες εκλογές, να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Σχεδόν όλοι όσοι παρακολουθούσαν το ρεπορτάζ της Μπάρτσα είχαν δεδομένη την παρουσία του άλλοτε δικηγόρου στην εκλογική διαδικασία που έρχεται το νέο έτος, με τα λόγια του ίδιου να σκάνε σαν «κεραυνός εν αιθρία».

«Δεν θα είμαι σαν τον Πούτιν ή τον Μαδούρo. Δεν θα κατεβώ για πρόεδρος της Μπαρτσελόνα για τρίτη φορά. Οι πρόεδροι μπορούν να αναλαμβάνουν για δύο διαδοχικές θητείες αλλά όχι περισσότερα. Μπορούσα να κατεβώ, αλλά δεν το σχεδιάζω. Θα ήταν μη αποδεκτό».

🎙️Laporta on running for re election.



🗣️: “I won’t do a Putin or a Maduro. Presidents can have two consecutive terms, nothing more. I could run again after someone else’s term, but I’m not thinking about it. It wouldn’t be appropriate.”



Quote via: @mundodeportivo pic.twitter.com/GIFB2uzQuy — Barça Buzz (@Barca_Buzz) December 4, 2025

Θυμίζουμε πως η πρώτη του θητεία ήταν την περίοδο 2003-2010, ενώ η δεύτερη που «τρέχει», ξεκίνησε το 2021.