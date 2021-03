Έντεκα χρόνια μετά το τέλος της (πολύ) πετυχημένης του θητείας στην προεδρία της Μπαρτσελόνα (από το 2003 έως το 2010), ο Τζουάν Λαπόρτα επιστρέφει στον προεδρικό θώκο του καταλανικού συλλόγου, με την θητεία του να είναι έως το 2026.

Ο 59χρονος δικηγόρος, κατά πολλούς ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στην ιστορία της Μπάρτσα, θριάμβευσε των άλλων δύο υποψηφίων, Βίκτορ Φοντ και Τόνι Φρέισα, οι οποίοι έσπευσαν να τον συγχαρούν και να τον αγκαλιάσουν, αναλαμβάνοντας τον σύλλογο στην πιο δύσκολη και κρίσιμη καμπή της ιστορίας του.

Με την δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή στην ιστορία (51.983) μετά από τις εκλογές του 2010, ο Λαπόρτα πήρε το 54,28% των ψήφων (30.184), η δεύτερη μεγαλύτερη συλλογή ψήφων στην ιστορία μετά από αυτή του Σάντρο Ροσέλ στις προαναφερθείσες εκλογές. Δεύτερος ο Βίκτορ Φοντ με 29,99% (16.679) και τρίτος ο Τόνι Φρέισα με 8,58% (4.769).

Η οικονομική εξυγίανση, η ανανέωση του Λιονέλ Μέσι, η ανακαίνιση του «Καμπ Νόου» και η δημιουργία μιας πραγματικά ανταγωνιστικής ομάδας στο υψηλότερο επίπεδο είναι οι βασικές προκλήσεις του Λαπόρτα, ο οποίος έχει ήδη συμφωνήσει με τον Τζόρντι Κρόιφ, ώστε ο γιος του θρυλικού Γιόχαν να αναλάβει σημαντικό πόστο στο αθλητικό οργανόγραμμα, πιθανότατα αυτό του αθλητικού διευθυντή. Ο μεγάλος αρχηγός Κάρλες Πουγιόλ αναμένεται να αναλάβει ρόλο στο Ίδρυμα της Μπάρτσα και να είναι Πρεσβευτής του συλλόγου.

Διαβάστε ΕΔΩ το live του gazzetta.gr με τις εκλογές της Μπαρτσελόνα

Joan Laporta: “Let’s go to Paris and see if we can make a comeback!!” #ElectionDay pic.twitter.com/ionoElzNdE

— Reshad Rahman ✆ (@HagridFCB) March 7, 2021