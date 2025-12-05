Μπαρτσελόνα: Ο Έρικ Γκαρθία ανανέωσε μέχρι το 2031
Ο Χάνσι Φλικ το ζήτησε και ο Τζοάν Λαπόρτα το... έκανε πράξη! Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επέκταση της συνεργασίας της με τον Έρικ Γκαρθία.
Οι δυο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο, που θα έχει ισχύ μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2031, χωρίς να αναφέρεται κάποια ρήτρα αποχώρησης.
Στα 24 του χρόνια ο Γκαρθία αποτελεί σημαντικό «εργαλείο» του προπονητή των Καταλανών, έχοντας μάλιστα φέτος αγωνιστεί σε όλα (20) τα παιχνίδια της ομάδας, σημειώνοντας και 1 γκολ.
Αποτελεί «προϊόν» της Λα Μασία και παρότι παραχωρήθηκε στη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και στην Τζιρόνα αργότερα ως δανεικός, ο Φλικ τον εμπιστεύτηκε και ζήτησε την παραμονή του, πράγμα που συνέβη με διαδικαστικές κινήσεις.
Un dels nostres.#MadeInLaMasia 🧬 pic.twitter.com/7rePM1PlH5— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 5, 2025
