Λαπόρτα: «Έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε έναν top class παίκτη, αλλά...»

Ο πρόεδρος των Καταλανών βρέθηκε σε φόρουμ και μίλησε για τα της ομάδας, ενώ αναφέρθηκε και στον Λιονέλ Μέσι.

Μια «απρόσμενη» είδηση έβγαλε ο Τζοάν Λαπόρτα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο φόρουμ ''Foros de Vanguardia''.

Ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα, που κλήθηκε να μιλήσει για διάφορα θέματα που αφορούν τον σύλλογο, αναφέρθηκε στον Ρόναλντ Αραούχο, τον Λιονέλ Μέσι, αλλά και τη... μεταγραφολογία.

Σχετικά με τον Ουρουγουανό, που απέχει από τις υποχρεώσεις της Μπάρτσα για ψυχολογικούς λόγους, ο Λαπόρτα τόνισε πως το κλαμπ είναι δίπλα του, τον στηρίζει και ξέρει πως θα επιστρέψει δυνατός και γεμάτος όρεξη.

Εν συνεχεία, για ακόμη μια φορά, ο άλλοτε δικηγόρος κλήθηκε να απαντήσει αναφορικά με τον Μέσι. Τόνισε (ξανά) πως δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής του Αργεντίνου ως παίκτη, όμως δήλωσε ότι η ομάδα θα του ετοιμάσει έναν εξαιρετικό αποχαιρετισμό.

«Ο φόρος τιμής θα πρέπει να γίνει σε μια στιγμή που θα μπορούμε να τον ευχαριστήσουμε για όλα όσα έχει κάνει για την Μπάρτσα. Ένας φόρος τιμής με ένα γεμάτο Καμπ Νου, με 105.000 οπαδούς της Μπάρτσα να ευχαριστούν τον Μέσι για όλα όσα έχει κάνει για τον σύλλογο, θα μπορούσε να είναι κάτι όμορφο», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σχετικά με το ζήτημα των μεταγραφών, ο Λαπόρτα ξεκαθάρισε πως οι «μπλαουγκράνα» έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν έναν top class ποδοσφαιριστή, ωστόσο αυτό θα γίνει μόνο αν κριθεί απαραίτητο.