Κούμαν: «Δεν πιστεύω ότι κινδυνεύει η θέση μου μετά την παραίτηση Μπαρτομέου» (vid)

Ισπανικά δημοσιεύματα, μετά την παραίτηση του Μπαρτομέου έκαναν λόγο πως τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσε και ο Ρόναλντ Κούμαν, ο οποίος ήταν επιλογή του πρώην προέδρου της Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο, ο Ολλανδός τεχνικός όταν ρωτήθηκε για το αν θεωρεί πως η θέση του «απειλείται» φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως η απομάκρυνση του Μπαρτομέου δεν επηρεάζει το μέλλον του, στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Πάντως, ο υποψήφιος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Βίκτορ Φοντ, θέλει την επιστροφή του Γκουαρδιόλα στον πάγκο των «μπλαουγκράνα» σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητής στις εκλογές.

«Δεν θεωρώ ότι η παραίτηση του Μπαρτομέου επηρεάζει το μέλλον μου στην ομάδα. Κι αν είναι να αλλάξει κάτι θα πρέπει να μου μιλήσουν. Αυτή τη στιγμή είμαι προπονητής της Μπαρτσελόνα. Θέλουμε να παίρνουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, να παίζουμε καλά και να βελτιωνόμαστε συνεχώς σαν ομάδα .

Αυτή είναι η δουλειά μας και θα βγάζουμε όλη μας την ενέργεια για να πετύχουμε. Οτι αφορά τα εξωαγωνιστικά δεν είναι στο χέρι μας. Θα δούμε τι θα γίνει. Ολοι έχουν τις δικές τους σκέψεις σχετικά με το ότι συνέβη με τον Μπαρτομέου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρόναλντ Κούμαν.

