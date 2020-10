Ο υποψήφιος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Βίκτορ Φοντ, θέλει την επιστροφή του Γκουαρδιόλα! (vid)

Η Μπαρτσελόνα μετά την παραίτηση του Τζουσέπ Μαρία Μπαρτομέου έχει αλλάξει σελίδα και αισιοδοξεί για καλύτερες ημέρες.

Μάλιστα, λίγα 24ωρα μετά την απόφαση του ισχυρού άνδρα να απομακρυνθεί από την προεδρία του συλλόγου, ο Μέσι και η παρέα του πήραν το πολύτιμο τρίποντο στο Τορίνο, με 2-0 της Γιουβέντους. δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πως οι «μπλαουγκράνα» είναι αποφασισμένοι να βρουν και πάλι τον δρόμο τους.

Ο Βίκτορ Φοντ, αυτή τη στιγμή αποτελεί το μεγάλο φαβορί για να ανακηρυχθεί νικητής στις εκλογές της Μπαρτσελόνα και να αναλάβει την προεδρία της ομάδας. Η κόντρα του με τον Μπαρτομέου ήταν μεγάλη, καθώς ο Φοντ είχε ασκήσει σκληρή κριτική σε Μπαρτομέου και Ροσέλ, για τις φορολογικές παραβάσεις που οδήγησαν σε διώξεις εναντίον τους για την απόκτηση του Νεϊμάρ.

Το όνομά του είχε γραφτεί στον καταλανικό Τύπο ως υποψήφιος πρόεδρος το 2015, όμως ο ίδιος δε συμμετείχε στις εκλογές που κέρδισε τελικά ο νυν κάτοχος του αξιώματος Μπαρτομέου, καθώς «το πρότζεκτ του δεν ήταν έτοιμο». Αυτή τη φορά, όμως φαίνεται πως έχει όλα τα φόντα για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

Μάλιστα, όπως φαίνεται σε περίπτωση εκλογής του, ο Φοντ θέλει να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές, με μεγαλύτερη αυτή της επιστροφής του Γκουαρδιόλα στους Καταλανούς. Οι δύο άνδρες διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ τους μέχρι σήμερα και δεν αποκλείεται το προσεχές διάστημα, ο Βίκτορ Φοντ να επικοινωνήσει με τον τεχνικό της Μάντσεστερ Σίτι και να του εξηγήσει το πλάνο που έχει.

Ενας άλλος από τους κύριους στόχους που έχει είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο του Λιονέλ Μέσι, με τον τελευταίο να φαίνεται πρόθυμος να συνεχίσει στους «μπλαουγκράνα» μετά την παραίτηση Μπαρτομέου...

BREAKING

Barcelona presidential candidate Victor Font says he wants Pep Guardiola to return to the club pic.twitter.com/r9bG2n4uwX

— Football Daily (@footballdaily) October 29, 2020