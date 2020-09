Το «MSN»... τέλειωσε και ο Μέσι έμεινε να παλεύει μόνος (pic & vids)

Τρεις παίκτες οι οποίοι έχουν γράψει την δική τους ιστορία με τον σύλλογο της Μπαρτσελόνα. Πόσω μάλλον όταν ο ποδοσφαιρικός πλανήτης είχε τη δυνατότητα να τους απολαύσει και τους τρεις μαζί με τα χρώματα της Μπάρτσα. Την Πέμπτη (24/09) έμελλε να είναι το τέλος του Λουίς Σουάρες από τους «μπλαουγκράνα» κι με αυτόν τον τρόπο «έσπασε» οριστικά αυτή η σπουδαία επιθετική τριπλέτα των MSN.

Μέσι, Σουάρες, Νεϊμάρ. Ελάχιστες είναι οι πιθανότητες να ξαναδούμε αυτό το μαγικό τρίο ενωμένο. Το μέλλον του Αργεντινού στην Μπαρτσελόνα μοιάζει αβέβαιο, μιας και το επόμενο καλοκαίρι δεν είναι καθόλου απίθανο ο Αργεντινός να αποχαιρετήσει κι αυτός την Μπαρτσελόνα, Τον Σουάρες θα τον βλέπουμε πλέον με τα χρώματα της Ατλέτικο ενώ ο Νεϊμάρ, θα συνεχίσει για την ώρα να αγωνίζεται για λογαριασμό της Παρί.

MSN scored 364 goals across all competitions in their three seasons together.

Messi

Now one of football’s most iconic trios has completely split up. pic.twitter.com/ra4p7oa7IN

