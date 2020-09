Ύστερα από 6 χρόνια παρουσίας στην Καταλωνία, ο Λουίς Σουάρες, είπε «αντίο» στην Μπαρτσελόνα. Φεύγοντας παίρνει και 13 τρόπαια που κατέκτησε, ενώ σκόραρε 198 τέρματα με την μπλαουγκράνα φανέλα.

Η επόμενη ομάδα του θα είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον ίδιο να δηλώνει ότι είναι γεμάτος όρεξη και σίγουρα έχει περισσότερη διάθεση απ' αυτήν που είχε την προηγούμενη σεζόν.

Ο Λουίς Σουάρες ξεκινήσε να λέει:

«Είναι πολύ δύσκολο για εμένα. Πρώρα απ' όλα, Ευχαριστώ το σύλλογο που με εμπιστεύτηκε ύστερα από ένα λάθος που έκανα πριν υπογράψω.

Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για τη συμπεριφορά που έλαβα εδώ. Αφήνω πολλούς φίλους εδώ. Συναισθήματα που έχει κάθε άνθρωπος που φεύγει. Ευχαριστώ την οικογένειά μου, που υπομένει και ζει τα πάντα μαζί μου. Εχουν απολαύσει κάθε καλό που έχω κάνει και με έχουν ενθαρρύνει σε κάθε κακό.

Είθε τα παιδιά μου να με δουν να σηκώνω τρόπαια και να σκοράρω γκολ. Αυτό θα μείνει για μένα. Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς για την αγάπη τους, για την εκτίμησή τους, δεν θα τους ξεχάσω ποτέ. Ευχαριστώ επίσης το προσωπικό της ομάδας», είπε αρχικά ο Σουάρες και συνέχισε:

«Το να έρθω εδώ ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Δεν φανταζόμουν ότι θα φτάσω αυτούς τους αριθμούς. Μπορώ να φύγω περήφανος και ικανοποιημένος γι' αυτά τα έξι χρόνια.

Αυτό που πρέπει να εκτιμηθεί τώρα είναι ότι αισθάνομαι περήφανος. Υπάρχουν πάντα άνθρωποι με τους οποίους συμφωνείς και με άλλους όχι τόσο. Πρέπει να είσαι πάντα ευγνώμων στην Μπαρτσελόνα.

Ήταν ένας τρελός μήνας. Πολλά πράγματα τα εφεύραν κάποια. Εχουν επινοηθεί, έχουν διαρρεύσει και υπάρχουν πράγματα για τα οποία κάποιος μπορεί να είναι εξοργισμένος».

«Όλοι γνωρίζουν τη σχέση μου με τον Λέο (σ.σ. Μέσι). Όταν έφτασα εδώ μου είπαν "να είσαι προσεκτικός με τον Λέο", αλλά για όσο καιρό ήμασταν μαζί, προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Πρέπει να φύγω περήφανος.

Ήδη το σκέφτομαι αυτό. Είναι παρελθόν. Νιώθω ικανός να αγωνιστώ στο πρωτάθλημα, έχοντας τεράστια επιθυμία - περισσότερη από τον τελευταίο χρόνο. θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με ενθουσιασμό και νέους στόχους.

Ο προπονητής δεν με υπολόγιζε. Φεύγω με την αίσθηση ότι ολοκλήρωσα τον κύκλο μου εδώ. Ξεπέρασα υπέροχους παίκτες και είμαι χαρούμενος που αφήνω μια όμορφη εικόνα. Θα μπορούν να με θυμούνται για όλα τα καλά πράγματα.

Όταν ο προπονητής με πήρε τηλέφωνο για να μου το πει, το ήξερα ήδη. Επρόκειτο να συνεχίσω να δουλεύω και να σέβομαι το συμβόλαιό μου μέχρι να βρω μια νέα λύση. Ο προπονητής δεν είχε πρόβλημα με αυτό».

«Όταν η Μπαρτσελόνα με έκανε να είμαι διαθέσιμος στην αγορά, είχα πολλές κλήσεις. Ενιωσα κατάλληλος να πάω σε μια ανταγωνιστική ομάδα.

Με ελκύει πολύ η νέα πρόκληση. Οι αγώνες εναντίον της πρώην ομάδα σου πάντα είναι είναι ξεχωριστοί. Θα είναι ωραία.

Μου είναι δύσκολο να δεχτώ ότι φεύγω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτά συμβαίνουν στον κόσμο του ποδοσφαίρου», είπε συνεχίζοντας και πρόσθεσε για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του:

«Εχω ήδη μιλήσει με τον Ντιέγκο (Σιμεόνε) και τον Αντουάν (Γκριζμάν). Φεύγω με μεγάλο ενθουσιασμό και αρκετές προσδοκίες. Είναι μια ομάδα που πάντα παλεύει για το πρωτάθλημα και αντικατοπτρίζει ότι είναι μι ομάδα ανταγωνιστική και φιλόδοξη. Ελπίζω να πετύχω κάτι σημαντικό στη νέα ομάδα».

Όσο για τη Σαν Λορέντσο είπε:«Τίποτα δεν ήρθε από την Σαν Λορέντσο. Είναι ντροπή. Ο Λέο ξέρει τι σκέφτομαι κι εγώ ξέρω τι σκέφτεται. Είμαστε ενήλικοι».

Για το ότι θα έρθει σε (αγωνιστική) κόντρα με τον Μέσι: «Τον έχω αντιμετωπίσει σε επίπεδο εθνικών ομάδων και αυτό δεν άλλαξε τη σχέση μας. Δεν θα τα μπερδέψουμε».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε αν έχει μετανιώσει για κάτι, με τον Ουρουγουανό να δείχνει εκείνη τη στιγμή τον Μπαρτομέου, λέγοντας μεταξύ κι αστείου ότι μάλλον εκείνοι (στη διοίκηση) θα μετανιώνουν για την αποχώρησή του.

Reporter: "Could you reproach yourself for something? If yes what would it be?"

Suárez: “Me? Or...(gestures with his head pointing at Bartomeu)”#FCB

pic.twitter.com/IYx3GxYn8s

— Hagrid (@HagridFCB) September 24, 2020