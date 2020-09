Μπαρτσελόνα: Και επίσημα τέλος ο Σουάρες (pics)

Μετά από έξι χρόνια γεμάτα επιτυχίες και τίτλους, οι δρόμοι της Μπαρτσελόνα και του Λουίς Σουάρες χώρισαν και τυπικά. Οι... μπλαουγκράνα ανακοίνωσαν το διαζύγιο, με τον έμπειρο επιθετικό να ετοιμάζει πλέον τις βαλίτσες του για την Μαδρίτη με την Ατλέτικο να είναι ο νέος σταθμός της μεγάλης του καριέρας.

Thank you, @LuisSuarez9, for the last six years!

His farewell press conference will be held at 12:30pm CEST on Thursday at Camp Nou.

Watch LIVE on Barça TV+ https://t.co/aPaPrC5WWA

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2020