Σουάρες και Βιδάλ προπονούνται μόνοι τους μετά από εντολή Κούμαν

Ο Βιδάλ ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Ιταλία, για λογαριασμό της Ιντερ. Ο Λουίς Σουάρες, όλως όλα δείχνουν, θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Γιουβέντους.

Γι' αυτό και ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα, Ρόναλντ Κούμαν, ζήτησε από τους δύο παίκτες να μην ακολουθούν από εδώ και στο εξής το κανονικό πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας και να προπονούνται μόνοι τους, μέχρι να οριστικοποιηθεί η αποχώρηση τους, από τους «μπλαουγκράνα».

Μάλιστα, δεν αποκλείεται το προσεχές διάστημα οι δύο ιταλικοί σύλλογοι, να ανακοινώσουν κι επίσημα την απόκτηση των δύο ποδοσφαιριστών, μιας και οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Ronald Koeman has asked Luis Suarez and Arturo Vidal to train alone while the two complete their transfers to Juventus and Inter, reports @moillorens pic.twitter.com/9VvDZ2S6wl

