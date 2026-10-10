Ακάθεκτη συνεχίζει η Μπαρτσελόνα στη La Liga, καθώς επικράτησε με 3-0 της Χετάφε για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος και απολαμβάνει την κορυφή στο +5 από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Δεν... κόβει η Μπαρτσελόνα που έκανε το 8/8 στο πρωτάθλημα, διαλύοντας με 3-0 την Χετάφε στο Camp Nou, για την 8η αγωνιστική της La Liga.

Περίπου δύο λεπτά χρειάστηκαν οι «μπλαουγκράνα» με τον Άντονι Γκόρντον να σουτάρει από τα όρια της περιοχής και να γράφει το 1-0. Η Μπαρτσελόνα συνέχισε να πολιορκεί την περιοχή της Χετάφε και στο 14' άγγιξε το 2-0, όταν ο σκόρερ του πρώτου γκολ έβγαλε μία υπέροχη σέντρα, ο Όλμο όμως δεν βρήκε καλά την μπάλα, ενώ ο Έρικ στο 18' εξαπέλυσε ένα σουτ το οποίο μάζεψε ο Σόρια.

Η κυριαρχία της ομάδας του Φλικ ήταν εμφανέστατη, με την Χετάφε από την άλλη να έχει την πρώτη της τελική στο 26', με το σουτ του Μορθόν από τα δεξία να σταματά ο Ζοάν Γκαρθία. Ωστόσο μετά από τέσσερα λεπτά, ο Γκαμπριέλ Ζεσούς έκλεψε τη μπάλα από τον Ρομέρο και εκτέλεσε μέσα από την περιοχή για το 2-0.

Στο 39' μια καλή στιγμή είχε ο Γιαμάλ μετά από κόρνερ του Ντάνι Όλμο, αλλά ακόμα καλύτερη ήταν αυτή του του Κουντέ στο 45+3'. Ο Ρόδρι τον βρήκε με μία εκπληκτική πάσα, όμως ο Γάλλος που ήταν εντελώς αμαρκάριστος, άργησε να εκτελέσει από κοντά και το 2-0 παρέμεινε.

Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 50' με το μακρινό σουτ του Μοχίκα το οποίο κατέληξε άουτ. Οι Καταλανοί από την άλλη πλησίασαν για άλλη μία φορά το τρίτο γκολ στο 57', με την ωραία πάσα του Εσπάρτ για τον Ντάνι Όλμο, εκείνος εκτέλεσε, αλλά ο Σόρια απέκρουσε.

Η Μπαρτσελόνα στο 73΄ τελείωσε το ματς με τον Γιαμάλ να βγάζει μία υπέροχη σέντρα, ο Κουντέ ήταν στο σωστό σημείο και με προβολή τριαπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Κουντέ, Έρικ Γκαρθία, Ζεράρ Μαρτίν, Εσπάρτ, Γκάβι, Ρόδρι, Ντάνι Όλμο, Γιαμάλ, Γκαμπριέλ Ζεσούς, Άντονι Γκόρντον.

Χετάφε (Χοσέ Μπορδαλάς): Σόρια, Φεμενία, Τζενέ, Γκούντελι, Ρομέρο, Μοχίκα, Άλεϊς Γκαρθία, Σεράνο, Μαρτίν, Τεράτς, Μονθόν