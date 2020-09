Σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ Γκιγιέμ Μπαλάγκ, ο Ουρουγουανός επιθετικός έχει συμφωνήσει με τους «μπιανκονέρι» για να παίξει μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και να φύγει από τη Βαρκελώνη.

Όπως αναφέρει ο Ισπανός ρεπόρτερ, το μέλλον του Σουάρες δεν επηρεάζει καθόλου αυτό του Λιονέλ Μέσι.

Το θέμα με τον άλλοτε επιθετικό της Λίβερπουλ είναι να βρεθεί λύση με τη Μπαρτσελόνα και το συμβόλαιό του, το οποίο έχει ακόμα διάρκεια μέχρι και το 2021.

Αυτή τη μια σεζόν θέλει να την εξαγοράσει και προσπαθεί να μείνει ελεύθερος για να πάρει το δρόμο για το Τορίνο...

Not true that the future of Leo Messi is linked to Suarez’s. The Uruguayan has all agreed with Juve and that does no affect what Leo will decide. Pay off with FCB is slowing things down: instead of the 2 years left of his contract (one optional) Suarez happy to be paid just one pic.twitter.com/ywsHxmKwKa

— Guillem Balague (@GuillemBalague) September 4, 2020