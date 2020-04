«Έσβησε» ο θρύλος της Ατλέτικο, Μιγκέλ Τζόουνς

Οι άνθρωποι της Ατλέτικο Μαδρίτης δεν πρόλαβαν καλά καλά να πενθήσουν για τον Ράντομιρ Άντιτς, ο οποίος «έφυγε» στα 81 του στις 6 Απριλίου και πληροφορήθηκαν νέα δυσάρεστα μαντάτα.

Ο άλλοτε φορ των Κολτσονέρος, Μιγκέλ Τζόουνς, πέθανε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στην ίδια ηλικία με τον Σέρβο προπονητή και προκάλεσε ακόμη περισσότερη θλίψη στις τάξεις του συλλόγου, που είχε βιώσει την απώλεια του Χοσέ Λουίς Καπόν στις 29 Μαρτίου και τον τραγικό θάνατο του 14χρονου παίκτη των ακαδημιών της, Κρίστιαν Μιντσόλα.

Ο Τζόουνς, που καταγόταν από την Γουινέα, αγωνίστηκε στην Ατλέτικο από το 1959 ως το 1967, κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και τρία Κύπελλα Ισπανίας και σκόραρε συνολικά 50 τέρματα, ένα εξ αυτών στον νικηφόρο τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων επί της Φιορεντίνα το 1962 (3-0).

We're mourning the passing of club legend Miguel Jones, who will forever live in our hearts. May he rest in peace. pic.twitter.com/Vx69lPzFPX

— Atlético de Madrid (@atletienglish) April 8, 2020