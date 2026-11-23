Σύμφωνα με το Athletic, ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης προκειμένου να ανανεώσουν τη συνεργασία τους.

Σε προχωρημένες συζητήσεις με τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ, προκειμένου να υπογράψει νέο, πολυετές συμβόλαιο με τη Βασίλισσα. Οι Μαδριλένοι επιθυμούν να επιβραβεύσουν τον 23χρονο Άγγλο διεθνή για τη μέχρι τώρα παρουσία του στην ομάδα, επεκτείνοντας τη συνεργασία τους πέραν του Ιουνίου του 2029, οπότε και εκπνέει το ισχύον συμβόλαιό του.

Όπως αποκάλυψε το Athletic, το νέο αυτό συμβόλαιο αναμένεται να συνοδευτεί από μια πολύ σημαντική αύξηση των ετήσιων απολαβών του Άγγλου, οι οποίες υπολογίζονται σήμερα στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ισπανικού συλλόγου, οι ανακοινώσεις θα γίνουν πριν από το τέλος του έτους, με το ενδεχόμενο η συμφωνία να οριστικοποιηθεί ακόμη κι εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Ο 23χρονος μέσος μετακόμισε στη Μαδρίτη το καλοκαίρι του 2023 από την Ντόρτμουντ, αντί ποσού άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Στην παρθενική του σεζόν κατέκτησε πέντε τίτλους με τη Ρεάλ, μεταξύ αυτών τη La Liga και το Champions League, καταλαμβάνοντας παράλληλα την τρίτη θέση στη Χρυσή Μπάλα του 2024.

Με τη φανέλα της Βασίλισσας μετρά ήδη 52 γκολ και 32 ασίστ σε 157 συμμετοχές.

