Τα παράπονα του για τη διαιτησία έκανε ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά το μεγάλο... κάζο της Ρεάλ απέναντι στην Αλαβές (2-1).

Με ένα τεράστιο «διπλό» έφυγε η Αλαβές από το «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», μετά το... κάζο της Ρεάλ Μαδρίτης (2-1) που έπεσε στην 3η θέση της La Liga και στο -6 από την Μπαρτσελόνα.

Μετά από αυτή τη μεγάλη ήττα που γνώρισε η Βασίλισσα ο Ζοσέ Μουρίνιο θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να αναλάβει κάθε ευθύνη που του αναλογεί. Σε ένα ματς που η ομάδα του παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων σε άμυνα και επίθεση. Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ο «special one» δεν έκρυψε τη δυσαρέσκεια του για τις καθυστερήσεις του ματς αλλά μίλησε και για τις επιλογές που έκανε στο ματς.

Φυσικά λόγος έγινε για τη διαιτησία: «Ήταν πολύ τυχεροί που ο διαιτητής ήταν τόσο επιεικής με τα φάουλ και τις καθυστερήσεις. Ο διαιτητής ήταν πολύ επιεικής και όσον αφορά τον κανονισμό που προβλέπει απευθείας κόκκινη κάρτα όταν κάποιος από τον πάγκο μιας ομάδας πετάει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Το έκαναν δύο φορές».

Όσον αφορά την εικόνα των Μερένχες αλλά και τις επιλογές του ο Πορτογάλος ανέφερε: «Ένιωσα ότι η ομάδα δεν είχε φρεσκάδα. Όταν, όμως, αλλάζεις πολλούς παίκτες ταυτόχρονα, τα πράγματα δεν λειτουργούν, οπότε δεν ήθελα να αλλάξω τη δομή της ομάδας. Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη. Εγώ ήμουν αυτός που πήρε αυτές τις αποφάσεις».

Ακόμα έδωσε την απάντηση του για την αντικατάσταση του Γκιουλέρ αντί του Βινίσιους: «Ο Μπερνάρντο και ο Αρντά είναι δύο παίκτες με πολύ παρόμοια χαρακτηριστικά και η ομάδα δεν έβρισκε χώρους. Εκείνη τη στιγμή θεώρησα ότι είχα δύο επιλογές: να βγάλω είτε τον Βινίσιους είτε τον Αρντά. Από τη στιγμή που ο Αρντά και ο Μπερνάρντο μοιάζουν τόσο πολύ, θεώρησα ότι θα έκαναν την ίδια δουλειά».

