Ο κακός χαμός φέρεται να έγινε στη φυσούνα του Μεστάγια, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν πως Μπέλινγκχαμ και Ρούντιγκερ επιτέθηκαν σε security.

Άκρως επεισοδιακό ήταν το παιχνίδι της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ του Σαββάτου (7/11) και κυρίως το... ημίχρονο αυτού.

Η Βασίλισσα έφυγε εν τέλει με ένα άνετο 0-3 στις... αποσκευές της, ωστόσο κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας φαίνεται πως υπήρξε αρκετή ένταση, ακόμη και σκηνές βίας. Αρχικά, ο Πάμπλο Μαφέο εμφανίστηκε έξαλλος μπροστά τις κάμερες, με τον μπακ του Ολυμπιακού να κάνει λόγο για αδικία του διαιτητή εις βάρος της ομάδας του.

Ωστόσο, εντός φυσούνας φαίνεται πως τα πράγματα ξέφυγαν, αφού δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Αντόνιο Ρούντιγκερ φέρεται να επιτέθηκαν σε ανθρώπους της ασφάλειας του γηπέδου. Σύμφωνα με τη Marca, όλα άρχισαν όταν ο αθλητικός διευθυντής της Βαλένθια, Μπραούλιο, άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα στον βοηθό διαιτητή.

Τότε, ο Μπέλινγκχαμ φέρεται να τον τράβηξε από το κοστούμι, με τους security να προσπαθούν να ηρεμήσουν την κατάσταση και τον Ρούντιγκερ να χτυπάει έναν από αυτούς. Παρόλο που ο ρέφερι της αναμέτρησης δεν αναφέρει τίποτα στο φύλλο αγώνα, οι Νυχτερίδες έχουν βίντεο που αποτυπώνει όλα τα παραπάνω και πιθανότατα θα δημοσιοποιήσουν.