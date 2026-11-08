Ρεάλ Μαδρίτης: Αναφορές της Βαλένθια πως Ρούντιγκερ και Μπέλινγκχαμ επιτέθηκαν σε security
Άκρως επεισοδιακό ήταν το παιχνίδι της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ του Σαββάτου (7/11) και κυρίως το... ημίχρονο αυτού.
Η Βασίλισσα έφυγε εν τέλει με ένα άνετο 0-3 στις... αποσκευές της, ωστόσο κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας φαίνεται πως υπήρξε αρκετή ένταση, ακόμη και σκηνές βίας. Αρχικά, ο Πάμπλο Μαφέο εμφανίστηκε έξαλλος μπροστά τις κάμερες, με τον μπακ του Ολυμπιακού να κάνει λόγο για αδικία του διαιτητή εις βάρος της ομάδας του.
Ωστόσο, εντός φυσούνας φαίνεται πως τα πράγματα ξέφυγαν, αφού δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Αντόνιο Ρούντιγκερ φέρεται να επιτέθηκαν σε ανθρώπους της ασφάλειας του γηπέδου. Σύμφωνα με τη Marca, όλα άρχισαν όταν ο αθλητικός διευθυντής της Βαλένθια, Μπραούλιο, άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα στον βοηθό διαιτητή.
Τότε, ο Μπέλινγκχαμ φέρεται να τον τράβηξε από το κοστούμι, με τους security να προσπαθούν να ηρεμήσουν την κατάσταση και τον Ρούντιγκερ να χτυπάει έναν από αυτούς. Παρόλο που ο ρέφερι της αναμέτρησης δεν αναφέρει τίποτα στο φύλλο αγώνα, οι Νυχτερίδες έχουν βίντεο που αποτυπώνει όλα τα παραπάνω και πιθανότατα θα δημοσιοποιήσουν.
🚨 𝗡𝗘𝗪: More details have emerged about the CHAOS in the players’ tunnel! Jude Bellingham is accused of HITTING a security guard, while Antonio Rüdiger allegedly SLAPPED another security guard. The security staff reported both incidents to the referee, who WROTE EVERYTHING DOWN. The incidents are expected to be included in the referee’s official match report. — @sanchis14— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 7, 2026
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