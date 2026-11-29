Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Μουρίνιο δέχθηκε κάρτα και «επιτέθηκε» στον τέταρτο (vid)
Πικρό αποδείχθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/11) στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που είδε την Αλαβές να τη νικά με 1-2 και να δίνει την ευκαιρία στην Μπαρτσελόνα να ξεφύγει με 6 βαθμούς, αν πάρει διπλό στην έδρα της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (29/11, 17:15).
Οι Μερένγκχες παρουσίασαν κακό πρόσωπο στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 0-2, ωστόσο πάλεψαν για την ανατροπή, η οποία όπως είχε προβλέψει πριν μια εβδομάδα ο Ζοσέ Μουρίνιο, δεν θα έρχεται πάντα.
Ο Πορτογάλος τεχνικός πάντως είχε αρκετό εκνευρισμό και με το «καλησπέρα» του δευτέρου μέρους μας γύρισε στα... παλιά. Συγκεκριμένα, μετά την κίτρινη κάρτα που δέχθηκε από τον διαιτητή για διαμαρτυρία, έτρεξε επιθετικά προς τον τέταρτο βοηθό, με τους ανθρώπους της Βασίλισσας να τον συγκρατούν και το βίντεο να γίνεται viral.
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Jose Mourinho was NOT happy. https://t.co/rrgPvjB6y9— EuroFoot (@eurofootcom) November 28, 2026
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