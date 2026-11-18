Πως είχε την επιλογή να μείνει στο τιμόνι της ομάδας το 2013 αποκάλυψε ο Μουρίνιο σε δηλώσεις του, τονίζοντας πως δεν έμεινε από αγάπη για την ομάδα.

Για τη σχέση του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση από τα ηνία της Βασίλισσας το 2013, εξήγησε ο Ζοζέ Μουρίνιο. Όλα αυτά έλαβαν τόπο στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στην εκδήλωση για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς της Real Madrid Graduate School – European University.

Συγκεκριμένα ο Πορτογάλος τεχνικός δεν έκρυψε στιγμή την αγάπη του για τη Ρεάλ, τονίζοντας στους νεαρούς φοιτητές πως, ακόμη και στα 13 χρόνια που έμεινε μακριά από τον σύλλογο, δεν έπαψε να θέλει το καλύτερο για εκείνον.

Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην αποχώρησή του το 2013, αποκαλύπτοντας πως θα μπορούσε να είχε παραμείνει στη Μαδρίτη, ωστόσο επέλεξε να φύγει επειδή πίστευε ότι η ομάδα δεν χρειαζόταν πλέον έναν προπονητή με τα δικά του χαρακτηριστικά.

«Το 2013 θα μπορούσα να είχα παραμείνει, αλλά έφυγα από αγάπη για τον σύλλογο, επειδή πίστευα ότι εκείνη τη στιγμή η ομάδα δεν χρειαζόταν έναν προπονητή με το δικό μου προφίλ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🚨 José Mourinho: “In 2013, I could have stayed at Real Madrid but I left out of LOVE for the club”. “I felt the team no longer needed someone like me”. https://t.co/RmZW4G9MXv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2026

Παράλληλα ο Special one ανέφερε ακόμα:«Είναι το σπίτι μου. Έτσι ένιωθα όταν βρισκόμουν εδώ, αλλά και κατά τη διάρκεια των 13 χρόνων που έλειπα. Πάντα ήθελα το καλύτερο για τον σύλλογο και να βλέπω τους φιλάθλους χαρούμενους. Από την πρώτη ημέρα ταυτίστηκα με όσα πρεσβεύει η Ρεάλ Μαδρίτης.Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι σπουδαία όχι μόνο για όλα όσα έχει κατακτήσει, αλλά και για τις αρχές της και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στον αθλητισμό και την κοινωνία. Έλειψα για 13 χρόνια και σε αυτό το διάστημα κατάλαβα ακόμη καλύτερα πώς αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τη Ρεάλ Μαδρίτης έξω από την Ισπανία».

Για τα στοιχεία που τον οδήγησαν στην επιτυχία: «Είναι ένας συνδυασμός παραγόντων. Γεννήθηκα με κάποια χαρίσματα, αλλά πάντα προετοιμαζόμουν για το επόμενο βήμα. Τα πράγματα έμοιαζαν να μπαίνουν στη θέση τους. Παρόλο που έχουμε πολλούς ανθρώπους γύρω μας, ο προπονητής είναι πάντα μόνος του και αυτό είναι δύσκολο. Πρέπει να ξέρεις να κρύβεις τις αδυναμίες σου».

Για την αγάπη του πατέρα του για τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Ο πατέρας μου ήταν ερωτευμένος με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Ντι Στέφανο. Είχε μια όμορφη καριέρα ως ποδοσφαιριστής και μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ήταν ένας φιλικός αγώνας στο Μπερναμπέου, το παιχνίδι-αφιέρωμα στον Χέντο.