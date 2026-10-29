Ένα αινιγματικό μήνυμα που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, Μουνίρ Νασράουι, έχει προκαλέσει ανησυχία.

Ο Μουνίρ Νασράουι, πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, πυροδότησε ένα κύμα ανησυχίας, μετά την ανάρτηση ενός αινιγματικού μηνύματος που απευθυνόταν στους οπαδούς και τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα.

«Γεια σας, καλημέρα σε όλα τα μέλη της οικογένειας της Μπαρτσελόνα, χρειάζομαι βοήθεια ως άνθρωπος και ως προσωπικότητα», έγραψε ο Μουνίρ στον λογαριασμό του στο Instagram, συνοδευόμενο με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του με τον πρόεδρο των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα.

Σύμφωνα με την «Marca», το μήνυμα προκάλεσε συναγερμό στη Βαρκελώνη και συνδέθηκε ακόμη και με ένα φερόμενο περιστατικό που αφορούσε τον πατέρα του Γιαμάλ στο αεροδρόμιο Ελ Πρατ της Βαρκελώνης, κατά την επιστροφή του από την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Νασράουι έφτυσε στο πρόσωπο μιας σερβιτόρας αφού της απηύθυνε σκληρά λόγια, προτού εμπλακεί σε καβγά με κάποιον σε ένα καφέ πριν από την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας. Πάντως, μέχρι στιγμής, ούτε ο πατέρας του ούτε κάποιος κοντά στον ίδιο τον Γιαμάλ έχει διευκρινίσει τι σήμαινε το αινιγματικό, ανησυχητικό μήνυμα.

Ώρες αργότερα δημοσίευσε ένα μήνυμα συλλυπητηρίων μετά το σιδηροδρομικό ατύχημα, σημειώνοντας: «Όλη η υποστήριξη και η αλληλεγγύη σε όλες τις οικογένειες των θυμάτων του σιδηροδρομικού ατυχήματος».