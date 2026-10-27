Τα καλά πράγματα αργούν να γίνουν. Αυτό έγραψε και ο Λαμίν Γιαμάλ στο Instagram, πιστεύοντας πως η «Χρυσή Μπάλα» θα έρθει σύντομα στα χέρια του.

Η κατάκτηση του Μουντιάλ, οι τίτλοι με τη Μπαρτσελόνα και τα γκολ, δεν του έφεραν και την πολυπόθητη «Χρυσή Μπάλα». Ωστόσο, ο Λαμίν Γιαμάλ θεωρεί πως το βαρύτιμο τρόπαιο θα καταλήξει σύντομα στα χέρια του.

Το βράδυ της Δευτέρας (26/10) στο Λονδίνο, ο Χάρι Κέιν κατέκτησε το πολύτιμο βραβείο και ο Γιαμάλ είδε τον εαυτό του να βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης, πίσω από τον Κιλιάν Μπαπέ, σε ένα βράδυ για τον 19χρονο σταρ που φιλοδοξούσε πως με όσα έχει καταφέρει μέχρι και σήμερα, πραγματικά σπουδαία επιτεύγματα για την ηλικία του, θα έφερνε τη «Χρυσή Μπάλα» στη Βαρκελώνη.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε, αλλά είναι πολύ πιθανό να συμβεί τα επόμενα χρόνια. Αυτό έγραψε ο Γιαμάλ σε ανάρτησή του στο Instagram, στην οποία τονίζει πως η ώρα που θα κρατήσει στα χέρια του το βραβείο αυτό, θα έρθει πολύ σύντομα.

«ΘΑ ΕΡΘΕΙ, τα καλά πράγματα χρειάζονται χρόνο, εμπιστεύομαι τον δρόμο που χτίζω. Χωρίς βιασύνη, με ελπίδα και με την ηρεμία ότι μια μέρα θα έρθει η στιγμή μου.

Συγχαρητήρια στους νικητές, η προσοχή μου επιστρέφει στο σημαντικό, να κάνω την Μπαρτσελόνα να κερδίζει ξανά», έγραψε.