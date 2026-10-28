Κορυφαίος όλων των εποχών ο Κριστιάνο του 2008!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο του 2008 αναδείχθηκε κορυφαία εκδοχή νικητή της Χρυσής Μπάλας στην ιστορία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στην εκδοχή του 2008, αναδείχθηκε νικητής του B.O.A.T. (Best Of All Time), της ειδικής διάκρισης που θέσπισε το γαλλικό περιοδικό France Football για την ανάδειξη της κορυφαίας βράβευσης με τη Χρυσή Μπάλα στην ιστορία του θεσμού.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε από τους αναγνώστες του περιοδικού, δύο ημέρες μετά την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας. Ο Πορτογάλος επικράτησε της εκδοχής του Λιονέλ Μέσι το 2012, κατακτώντας την πρώτη θέση με την πρώτη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του.

Η κατάταξη περιλαμβάνει συγκεκριμένες χρονιές βράβευσης ποδοσφαιριστών που έχουν κατακτήσει το βραβείο τουλάχιστον δύο φορές. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες δεν ψήφιζαν απλώς τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, αλλά την καλύτερη εκδοχή του σε μια συγκεκριμένη χρονιά κατάκτησης της Χρυσής Μπάλας.

Οι Ρονάλντο και Μέσι κυριαρχούν στις πρώτες 12 θέσεις της κατάταξης, ενώ ακολουθεί ο Ρονάλντο Ναζάριο, με τη βράβευσή του το 2002.

Στη διαδικασία συμπεριλήφθηκαν επίσης οι Μάρκο φαν Μπάστεν, Μισέλ Πλατινί, Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε, Κέβιν Κίγκαν, Φραντς Μπεκενμπάουερ, Γιόχαν Κρόιφ και Αλφρέδο ντι Στέφανο.

Οι υποψήφιοι για τον B.O.A.T. – Όλες οι εκδοχές των νικητών



- Λιονέλ Μέσι: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023

- Κριστιάνο Ρονάλντο: 2008, 2014, 2015, 2016, 2017

- Ρονάλντο: 1997, 2002

- Μάρκο φαν Μπάστεν: 1988, 1989, 1992

- Μισέλ Πλατινί: 1983, 1984, 1985

- Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε: 1980, 1981

- Κέβιν Κίγκαν: 1978, 1979

- Φραντς Μπεκενμπάουερ: 1972, 1976

- Γιόχαν Κρόιφ: 1971, 1973, 1974

- Αλφρέδο ντι Στέφανο: 1957, 1959

Ψηφοφορία με αντίτιμο

Η συμμετοχή στην ψηφοφορία δεν ήταν δωρεάν, καθώς κάθε ψήφος κόστιζε ένα ευρώ. Ως κίνητρο, το France Football κλήρωνε δύο εισιτήρια για την τελετή απονομής του 2027. Ειδικότερα, 5.009 άτομα ψήφισαν περισσότερες από μία φορές. Από αυτούς, 44 συμμετέχοντες κατέθεσαν από 10 έως 26 ψήφους, 300 άτομα από πέντε έως εννέα ψήφους και 4.665 άτομα από δύο έως τέσσερις ψήφους.

Η διαδικασία ανέδειξε τον Κριστιάνο Ρονάλντο του 2008 ως την κορυφαία επιλογή των συμμετεχόντων, σε μια ψηφοφορία που συνδύασε την αναγνώριση της ποδοσφαιρικής ιστορίας με εμπορικό αντίτιμο για τη συμμετοχή.