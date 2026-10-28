Τραγωδία στην Ισπανία: Αναβλήθηκαν 24 αγώνες του Κυπέλλου

Η πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο συγκλόνισε την Ισπανία, οδηγώντας την ομοσπονδία στην αναβολή 24 αγώνων του Κυπέλλου.

Η Ισπανία θρηνεί τα θύματα μιας πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας, με την αθλητική δραστηριότητα να περνά σε δεύτερη μοίρα. Η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (RFEF) ανακοίνωσε την αναβολή 24 αγώνων του πρώτου γύρου του Κυπέλλου Ισπανίας, ως ένδειξη συμπαράστασης προς τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των περιφερειακών αρχών, η σύγκρουση δύο τρένων που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, κοντά στην Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο, είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 31 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 80 να τραυματιστούν. Οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

Οι 24 αναμετρήσεις που αναβλήθηκαν ήταν προγραμματισμένες για την Τετάρτη, ενώ 18 παιχνίδια του πρώτου γύρου είχαν ήδη διεξαχθεί την Τρίτη. Άλλες 14 αναμετρήσεις παρέμεναν προγραμματισμένες για την Πέμπτη.

Σε ανακοίνωσή της, η RFEF εξέφρασε τη βαθιά οδύνη της για την τραγωδία, τονίζοντας ότι στέκεται στο πλευρό των πληγέντων και των οικείων τους. Παράλληλα, δήλωσε έτοιμη να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές και να συνδράμει, όπου χρειαστεί, στην υποστήριξη των θυμάτων.

Η ομοσπονδία γνωστοποίησε επίσης ότι θα ανακοινώσει το προσεχές διάστημα το νέο πρόγραμμα της διοργάνωσης, καθώς και τις οριστικές ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των αναβληθέντων αγώνων.