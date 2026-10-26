Ιδιαίτερα κερδοφόρο αποδείχθηκε το Clasico για τη Μπαρτσελόνα, μιας και το ντέρμπι απέναντι στη Ρεάλ έκανε ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων σε αγώνα στο «Καμπ Νόου»!

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η μεγάλη νικήτρια του Clasico της Βαρκελώνης, καθώς με τον Κιλιάν Μπαπέ να σκοράρει δυο γκολ και να υπογράφει την αναμέτρηση, οι Μαδριλένοι επικράτησαν 2-1 και μείωσαν την απόσταση από την κορυφή της La Liga στους τρεις βαθμούς.

Παρόλα αυτά, οι Μπλαουγκράνα βγήκαν χαμένοι μονάχα στο γήπεδο. Στο οικονομικό τερέν άλλωστε, η διοίκηση της Μπαρτσελόνα τρίβει τα χέρια της μετά το ρεκόρ εισπράξεων που σημειώθηκε στο Clasico, το οποίο ξεπέρασε κάθε προηγούμενο στην ιστορία των αγώνων που έχουν διεξαχθεί στο «Καμπ Νόου».

Συγκεκριμένα, η «Mundo Deportivo» αποκαλύπτει πως η Μπαρτσελόνα πέτυχε ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων στο «Καμπ Νόου» συγκεντρώνοντας 19.105.768 ευρώ από τα εισιτήρια του Clasico. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει παρατηρηθεί ποτέ για το συγκεκριμένο γήπεδο, αν και το ρεκόρ εισπράξεων δεν συνδυάστηκε και με ρεκόρ προσέλευσης.

Οι περίπου 60 χιλιάδες θεατές άλλωστε που παρευρέθηκαν στις εξέδρες ήταν λιγότεροι σε σύγκριση με το προηγούμενο Clasico της Βαρκελώνης, όμως η αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων και της επέκτασης των VIP θέσεων οδήγησε σε εκτόξευση των εισπράξεων.