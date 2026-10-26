Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν παρέλειψε να δώσει ατάκες «φωτιά», μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στο «Καμπ Νόου» κόντρα στην Μπαρτσελόνα (1-2).

Πώς και πώς περίμενε το πρώτο Clasico της σεζόν ο Ζοσέ Μουρίνιο, πόσω δε μάλλον όταν γνώριζε πως αυτό θα λάβει χώρα στο γήπεδο που... λατρεύουν να τον μισούν, το «Καμπ Νόου».

Στην επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη La Liga, ο Πορτογάλος τεχνικός και οι ποδοσφαιριστές του υποχρέωσαν την Μπαρτσελόνα στην πρώτη της ήττα σε επίπεδο πρωταθλήματος, φεύγοντας με το διπλό (1-2) από τη Βαρκελώνη το βράδυ της Κυριακής (25/10) με τον Κιλιάν Μπαπέ να πετυχαίνει και τα δυο γκολ της ομάδας του, που μείωσε στο -3 από την κορυφή.

Ο Special One παρότι... ήρεμος για τα δικά του στάνταρ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, πανηγύρισε με χαρακτηριστικό και ολίγον προκλητικό τρόπο το γκολ νίκης του Γάλλου στράικερ στο 87', ενώ στη συνέντευξη Τύπου φρόντισε να στάξει...φαρμάκι.

Αρχικά, ανέφερε πως ο VAR «κοιμόταν» στη φάση του 60ου λεπτού, όπου θεωρεί πως ο Ζοάο Κανσέλο θα έπρεπε να αποβληθεί για μαρκάρισμα στον Ντιομαντέ, ενώ έπειτα τόνισε ότι η ομάδα του θα μπορούσε να είχε κερδίσει με τύχη, το έκανε όμως δίκαια και... άνετα.

«Ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι. Ένα ματς υψηλού επιπέδου. Δύο ομάδες που παίζουν για τη νίκη και, στη δική μας περίπτωση, τα παιδιά έκαναν εξαιρετική εμφάνιση. Ήμασταν οργανωμένοι, με θάρρος, απέναντι σε έναν αντίπαλο που πίεζε πολύ. Είχαμε ευκαιρίες να πετύχουμε και δεύτερο γκολ, όπως εκείνη τη φάση με τον Τζουντ και τον Κιλιάν, όπου βρέθηκαν δύο εναντίον ενός. Η Μπάρτσα αντέδρασε δυναμικά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά εμείς παραμείναμε ψύχραιμοι και δεν χάσαμε την αυτοκυριαρχία μας. Μια σπουδαία νίκη για τα παιδιά.

Ο διαιτητής έκανε εξαιρετική δουλειά. Το VAR, ωστόσο, ''κοιμόταν'' στο 60ό λεπτό, σε μια φάση που επηρέασε ξεκάθαρα την απόφαση για την κόκκινη κάρτα στον Ζοάο, μετά το φάουλ στον Ντιομαντέ.

Μπορείς να κερδίσεις χάρη στην τύχη ή παίζοντας πολλή άμυνα... εμείς όμως κερδίσαμε άνετα και δίκαια».