Ο Ζοσέ Μουρίνιο πανηγύρισε με τον δικό του τρόπο το γκολ νίκης του Κιλιάν Μπαπέ, στο Clasico της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης (1-2).

Μια πολύ μεγάλη νίκη, τόσο από ψυχολογικής πλευράς όσο και στην οικονομία του πρωταθλήματος πέτυχε το βράδυ της Κυριακής (25/10) στο «Καμπ Νόου» η Ρεάλ Μαδρίτης, που επικράτησε 1-2 της Μπαρτσελόνα στο πρώτο Clasico της σεζόν.

Με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Μπαπέ που πέτυχε και τα δυο γκολ, η Βασίλισσα μείωσε στους 3 πόντους από την κορυφή και τους Μπλαουγκράνα, ενώ στο... ενδιάμεσο και το -2 βρίσκεται η Ατλέτικο.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε στο γήπεδο όπου έχει δεχθεί αποδοκιμασίες όσο κανείς άλλος και το έκανε.. εμφατικά, αφού με το άρτιο τακτικό πλάνο του περιόρισε τα «όπλα» του Χάνσι Φλικ και έφυγε νικητής. Μάλιστα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη χαρά του στη φάση του 87ου λεπτού, όταν ο Μπαπέ σημείωσε το 1-2 σε κενή εστία (μετά από φανταστική ενέργεια του Καμαβινγκά).

Ο Special One σηκώθηκε από τον πάγκο του, έτρεξε και έπεσε με τα γόνατα στο χορτάρι, βγάζοντας τη γλώσσα και προκαλώντας αντιδράσεις των γηπεδούχων φιλάθλων.