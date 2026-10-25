Χωρίς Κουρτουά η Ρεάλ στο clasico!

Ο Τιμπό Κουρτουά δεν θα είναι διαθέσιμος για το πολυαναμενόμενο clasico ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης σήμερα το βράδυ (25/10,22:00).

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον Ζοζέ Μουρίνιο και τη Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ώρες πριν αντιμετωπίσουν την Μπαρτσελόνα στο πρώτο clasico της φετινής σεζόν (25/10,22:00).

Ο Τιμπό Κουρτουά δεν θα είναι στη διάθεση του Πορτογάλου κόουτς, καθώς ταλαιπωρείται από γρίπη. Την είδηση έκανε γνωστή η Βασίλισσα, που παράλληλα ενημέρωσε ότι ο 19χρονος Ιλία Βολόσιν έχει κληθεί στη θέση του Βέλγου για το ματς του Καμπ Νόου.

Ο Αντρέι Λούνιν είναι αυτός που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα του Special One, με τον νεαρό συμπατριώτη του να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή της μεγάλης ομάδας των Μαδριλένων για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο 27χρονος γκολκίπερ θα υπερασπιστεί ξανά την εστία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από σχεδόν 5 μήνες, καθώς είχε αγωνιστεί τελευταία φορά απέναντι στην Εσπανιόλ τον Μάρτιο του 2026.