Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης: Οι ενδεκάδες του Clasico
Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης μετρούν αντίστροφα για τη μεταξύ τους σύγκρουση στο «Καμπ Νόου» στο πρώτο Clasico της φετινής σεζόν. Η Μπαρτσελόνα θέλει να αυξήσει με νίκη τη μεταξύ τους διαφορά στο +9, τη στιγμή που η ομάδα του Μουρίνιο ψάχνει το «διπλό» που την επαναφέρει δυναμικά στην κούρσα του τίτλου.
Με δεδομένο πως ήταν ήδη γνωστή η απουσία του Ζιλ Κουντέ, ο Χάνσι Φλικ ανακοίνωσε ενδεκάδα χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις και με επιθετική γραμμή που... τρομάζει. Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Ζοάν Γκαρθία, με τους Κανσέλο, Κουμπαρσί, Μαρτίν και Εσπάρτ να συνθέτουν την αμυντική γραμμή.
Στα χαφ δεσπόζουν τα ονόματα των Ρόδρι και Πέδρι, με τους Γκόρντον, Φερμίν Λόπεθ, Γιαμάλ και Ραφίνια στην επίθεση.
Από την πλευρά του, ο Ζοσέ Μουρίνιο επέλεξε τον Λούνιν στη θέση του απόντα Τιμπό Κουρτουά, με αμυντική τετράδα τους Βαλβέρδε, Κουκουρέγια, Χάουσεν και Κονατέ. Τσουαμενί και Μπερνάρντο Σίλβα είναι το δίδυμο στα χαφ, ενώ την επίθεση απαρτίζουν οι Γκιουλέρ, Μπέλιγχαμ, Ντιομαντέ και Μπαπέ.
Μπαρτσελόνα: Ζοάν Γκαρθία, Κανσέλο, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Εσπάρτ, Ρόδρι, Πέδρι, Φερμίν Λόπεθ, Γκόρντον, Γιαμάλ, Ραφίνια
🚨 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗫𝗜 🚨 https://t.co/f8sr5dlxg2— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 25, 2026
Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Κουκουρέγια, Χάουσεν, Κονατέ, Βαλβέρδε, Μπερνάρντο Σίλβα, Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Μπέλιγχαμ, Ντιομαντέ, Μπαπέ
📋✅ Our starting XI! 🆚 @fcbarcelona https://t.co/M2s4bgGT84— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 25, 2026
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