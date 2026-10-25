Clasico: Εκεί όπου το ποδόσφαιρο κρίνει τους πάντες
Γράφουν οι: Πολύδωρος Παπαδόπουλος – Νίκος Κικίδης – Γιάννης Πολιάς – Νεφέλη Μπισμπίκη
Design: Χρήστος Ζωίδης, Κώστας Συνατσάκης
Το Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα είναι η κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή, εκεί όπου η ιστορία συναντά τη φιλοδοξία και το ταλέντο δοκιμάζεται κάτω από τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση. Το Clasico δεν είναι απλώς ένα ντέρμπι για τρεις βαθμούς. Στο ντέρμπι δεν υπάρχουν ουδέτεροι. Υπάρχουν στρατόπεδα, προσδοκίες, παλιές πληγές και καινούργιοι ήρωες. Κι ενώ όλοι αναζητούν τον πρωταγωνιστή, συχνά ξεχνούν την ίδια την ουσία του θεάματος: τη μαγεία του ποδοσφαίρου.
Το Clasico, όμως, δεν αναγνωρίζει προκαταβολικά αξιώματα. Δεν απονέμει τρόπαια βάσει ονομάτων, συμβολαίων ή προσδοκιών. Απαιτεί αποδείξεις. Και τις απαιτεί εκεί όπου η πίεση γίνεται ασφυκτική, ο χρόνος ελάχιστος και κάθε λάθος αποκτά δυσανάλογη σημασία. Μέσα σε αυτή την ένταση, η διαιτησία, οι διαμαρτυρίες και η ανάγκη κάθε πλευράς να αισθάνεται δικαιωμένη συχνά απειλούν να επισκιάσουν το ίδιο το παιχνίδι. Όμως το ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται περισσότερη υστερία. Χρειάζεται μεγάλες προσωπικότητες, σπουδαίες μονομαχίες και στιγμές που θα επιβιώσουν πολύ πέρα από το τελευταίο σφύριγμα.
Γιατί το πραγματικό μεγαλείο του Clasico δεν βρίσκεται στον θόρυβο που το περιβάλλει, αλλά σε εκείνη τη μοναδική στιγμή που ένας ποδοσφαιριστής κατορθώνει να κάνει ολόκληρο τον κόσμο να σταματήσει για να τον κοιτάξει. Και τώρα, ο Γιαμάλ και ο Μπαπέ έχουν μπροστά τους την ίδια σκηνή. Το ποιος θα την κατακτήσει, θα το αποφασίσει το γήπεδο. Το βράδυ της Κυριακής (22:00), στην αρένα του «Καμπ Νόου» η ιστορία θα γραφτεί με ενέργειες, μονομαχίες και στιγμές που μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη. Και όταν ο Μπαπέ και ο Γιαμάλ βρίσκονται αντιμέτωποι, το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος θα οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη, αλλά και ποιος θα κάνει ένα ακόμη βήμα προς την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Η απόλυτη μηχανή του Φλικ τρομοκρατεί την Ισπανία
Από τη μια πλευρά του ρινγκ, στέκεται η ίσως πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρώπης! Η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ σπέρνει τον τρόμο στην Ισπανία από την έναρξη της σεζόν και με το απόλυτο στις εννιά πρώτες αγωνιστικές της La Liga έχει στρογγυλοκαθίσει στην κορυφή, έξι βαθμούς πάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Προερχόμενη από δυο κατακτήσεις πρωταθλήματος, η ομάδα της Βαρκελώνης δεν χρειάστηκε να αλλάξει και πολλά πράγματα το καλοκαίρι για να μεταμορφωθεί στη φετινή της εκδοχή. Ουσιαστικά έδωσε μεγαλύτερο καύσιμο στις θέσεις των εξτρέμ με τις προσθήκες των Άντονι Γκόρντον και Καρίμ Αντεγιέμι, ενώ ολοκλήρωσε και τη μεγάλη «αρπαγή» του Ρόδρι μέσα από τα χέρια της Ρεάλ για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον άξονα.
Η απώλεια του Φεράν Τόρες προκάλεσε, βέβαια, κάποια ερωτηματικά σχετικά με τη θέση του σέντερ φορ, με τους Μπλαουγκράνα να ολοκληρώνουν τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό με την απόκτηση του Γκαμπριέλ Ζεσούς από την Άρσεναλ. Ήταν το τελευταίο κομμάτι που ολοκλήρωσε το παζλ μιας πυραυλοκίνητης ομάδας. Τηρώντας πλήρως τη φιλοσοφία του Χάνσι Φλικ, η Μπαρτσελόνα πρόκειται και φέτος για ένα σύνολο που που εστιάζει στην πίεση, την ταχύτητα και την απόδοση της εμπροσθοφυλακής. Της αρέσει να στήνεται ψηλά στον αγωνιστικό χώρο και να ανακυκλώνει συνεχώς την κυκλοφορία της μπάλας, με επιθέσεις κατά κύματα απέναντι στους αντιπάλους.
Και τα νούμερα μιλούν για την κορυφαία επιθετική γραμμή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι Καταλανοί έχουν σκοράρει 39 γκολ στο πρωτάθλημα - 16 περισσότερα δηλαδή από τη Ρεάλ Μαδρίτης - κι έχουν τρέξει ένα νικηφόρο σερί εννέα αγώνων στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, το οποίο πρόκειται για το κορυφαίο στην ιστορία της La Liga! Μόνο οι Μαδριλένοι άλλωστε είχαν καταφέρει να παρουσιάσουν μια παρόμοια επίδοση στο παρελθόν, όμως με νίκη στο Clasico η Μπαρτσελόνα έχει την ευκαιρία να θεσπίσει ένα νέο μοναδικό ρεκόρ με δέκα νίκες στους πρώτους ισάριθμους αγώνες της στη La Liga.
Το δίδυμο Ραφίνια - Λαμίν Γιαμάλ αποτελεί παράλληλα τον πυλώνα της επιθετικής γραμμής, με τον Βραζιλιάνο να μετράει φέτος 14 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και τον νεαρό εξτρέμ της Μπάρτσα να τον ακολουθεί πίσω του με δέκα τέρματα. Οι δυο τους θα σχηματίσουν τη μεγαλύτερη σπαζοκεφαλιά που θα κληθεί να λύσει ο Ζοσέ Μουρίνιο ενόψει του μεγάλου ντέρμπι στη Βαρκελώνη, όμως η επιτυχία των Μπλαουγκράνα στηρίζεται στο σύνολο. Χάρη σε ένα κινούμενο κλοιό που συνεχώς ασφυκτιά τους αντιπάλους, καταφέρνει συνεχώς να έχει τη μπάλα στα πόδια της και να δημιουργεί αμέτρητες ευκαιρίες.
Ενδεικτικά μόλις μια φορά φέτος έχει σκοράρει λιγότερα από τρία τέρματα σε έναν αγώνα πρωταθλήματος, ενώ έχει βρει γκολ σε όλους τους αγώνες που έχει δώσει μέσα στη σεζόν. Ανασταλτικά παίρνει βέβαια ρίσκα με την υψηλή ζώνη άμυνας, όμως ακόμα κι έτσι έχει καταφέρει να διορθώσει πολλά από τα κακώς κείμενα της περσινής σεζόν. Φέτος, πάντως, έχει δεχθεί συνολικά εννέα γκολ στο πρωτάθλημα και δεδομένα οι χώροι που αφήνει στο δικό της μισό θα αποτελέσουν το μεγάλο κλειδί για τη Ρεάλ, ώστε να φύγει με αποτέλεσμα από τη Βαρκελώνη.
Το ταραχώδες ξεκίνημα Μουρίνιο και η ευκαιρία αντεπίθεσης στη Μαδρίτη
Με την Μπαρτσελόνα να κυριαρχεί στην Ισπανία μετά την έλευση του Χάνσι Φλικ στον πάγκο, η Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε τα κλειδιά σε ένα πρόσωπο με παρελθόν σε τέτοιου είδους αποστολές. Όπως και στο άνθος της εποχής Γκουαρδιόλα, έτσι και τώρα οι Μαδριλένοι αναζητούσαν ένα προφίλ που θα μπορούσε να αμφισβητήσει την Μπλαουγκράνα κυριαρχία και να επαναφέρει τη Ρεάλ στο προσκήνιο. Το νέο αίμα των Τσάμπι Αλόνσο και Αλβάρο Αρμπελόα απέτυχε (ή τους... απέτυχαν) την περσινή περίοδο και η Ρεάλ έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην εμπειρία: Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε στην ισπανική πρωτεύουσα έπειτα από από 13 χρόνια, με μια ξεκάθαρη αποστολή. Να επαναφέρει ξανά τη Βασίλισσα στο θρόνο της.
Το ξεκίνημα ωστόσο δεν είναι ιδανικό. Οι Μαδριλένοι έχουν υποστεί δυο ήττες από Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπέτις στις εννέα πρώτες αγωνιστικές και ήδη κυνηγούν τη Μπαρτσελόνα από το -6. Το Clasico της Βαρκελώνης είναι η ευκαιρία τους να μαζέψουν τη διαφορά και να τρίξουν τα δόντια των Καταλανών, όμως μια πιθανή ήττα θα μπορούσε να αποτελέσει game over από τον... Οκτώβριο στην κούρσα του τίτλου. Το κύριο πρόβλημα που θα κληθούν να λύσουν βέβαια εντοπίζεται στην ισορροπία. Η Ρεάλ, άλλωστε, μπορεί να πείθει επιθετικά και να σκοράρει κατά ριπάς στους περισσότερους αγώνες, όμως την ίδια στιγμή παρουσιάζει προβληματική εικόνα στα μετόπισθεν.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι αντίπαλοί της βρίσκουν διαδρόμους ολόκληρους για να τρέξουν στον κενό χώρο και να κουβαλήσουν τη μπάλα μέχρι την περιοχή του Τιμπό Κουρτουά, δημιουργώντας μέσα σε δευτερόλεπτα επικίνδυνες καταστάσεις στα καρέ του Βέλγου γκολκίπερ. Οι προσθήκες των Μαρκ Κουκουρέγια, Ντένζελ Ντάμφρις και Ιμπραΐμ Κονατέ το καλοκαίρι έγιναν με στόχο την ανόρθωση της αμυντικής γραμμής, όμως η διστακτικότητα της Ρεάλ να προχωρήσει σε ενίσχυση του άξονα μέσω ενός προφίλ controller της έχει στοιχίσει στον έλεγχο των αγώνων. Οι διορθωτικές κινήσεις στην άμυνα, ωστόσο, δεν ήταν οι μοναδικές που συνέβησαν.
Ο Μπερνάρντο Σίλβα κατέφτασε στη Μαδρίτη ως ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι για να προσδώσει εμπειρία στο σύνολο, ενώ στην επιθετική γραμμή ο Φλορεντίνο Πέρεθ έβγαλε από τα ταμεία το ποσό ρεκόρ των 140 εκατομμυρίων ευρώ για να φέρει τον Ντιομαντέ από τη Λειψία. Ο Ιβοριανός μάλιστα αναμένεται να πέσει κατευθείαν στα βαθιά. Μετά την τιμωρία του Βινίσιους Ζούνιορ εικάζεται πως θα καλύψει το κενό του στα αριστερά της επίθεσης και αναλάβει να πάρει στις πλάτες του το βάρος του Βραζιλιάνου. Οι ανεβασμένοι Τζουντ Μπέλιγχαμ και Αρντά Γκιουλέρ πρόκειται με τη σειρά τους να ολοκληρώσουν την επιθετική γραμμή στο κλασικό 4-2-3-1 που επιλέγει ο Μουρίνιο, όμως ο άσος της Ρεάλ στηρίζεται στην κορυφή της επίθεσης.
O Κιλιάν Μπαπέ δεν έχει καταφέρει να οδηγήσει τους Μερένγκες σε εποχές δόξας μετά την άφιξή του στη Μαδρίτη και θέλει να βάλει απεγνωσμένα ένα φρένο στη... λειψυδρία των τελευταίων δυο ετών. Τη δουλειά του, πάντως, μπροστά από την αντίπαλη εστία συνεχίζει να την κάνει και με το παραπάνω. Πέρσι, ενδεικτικά, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα και φέτος συνεχίζει από εκεί που έμεινε με έντεκα γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια. Η φόρμα του μοιάζει ιδανική ενόψει του Clasico κι έχει αποδείξει και με το παραπάνω πως δεν κρύβεται στα ντέρμπι με τη Μπαρτσελόνα. Τα δώδεκα γκολ που έχει πετύχει σε δέκα ραντεβού με τους Μπλαουγκράνα μιλούν, άλλωστε, από μόνα τους και τους καθιστούν ως ένα από τα τα αγαπημένα του θύματα.
Γιαμάλ - Μπαπέ: Δύο ιδιοφυΐες, μία σκηνή, αυτή του Clasico!
Το Clasico δεν είναι απλώς μια αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα. Είναι η σκηνή πάνω στην οποία γεννιούνται οι μύθοι, δοκιμάζονται οι φιλοδοξίες και διεκδικείται το δικαίωμα ενός ποδοσφαιριστή να θεωρείται ο κορυφαίος στον κόσμο. Κι όταν απέναντι βρίσκονται ο Κιλιάν Μπαπέ και ο Λαμίν Γιαμάλ, η συζήτηση για τη Χρυσή Μπάλα αποκτά ξεχωριστή ένταση. Πριν το λαμπερό ραντεβού της Δευτέρας, υπάρχει αυτός της Κυριακής, όπου η μονομαχία τους θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και τον νικητη. Ο ένας έχει μετατρέψει το σκοράρισμα σε τέχνη υψηλής ακρίβειας, ο άλλος αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο σαν έναν ανεξάντλητο χώρο δημιουργίας. Ο ένας απειλεί να κατακτήσει το παιχνίδι με την ταχύτητα και την εκτελεστική του δεινότητα, ο άλλος να το μεταμορφώσει με τη φαντασία και το απρόβλεπτο. Στο Clasico, όμως, οι αριθμοί και οι υποσχέσεις υποχωρούν μπροστά στη στιγμή.
Λαμίν Γιαμάλ: Ο ποδοσφαιριστής που σκέφτεται με τα πόδια
Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν παίζει απλώς ποδόσφαιρο. Συνομιλεί με την μπάλα σε μια γλώσσα που οι υπόλοιποι μόλις προλαβαίνουν να αντιληφθούν. Βλέπει εκεί όπου οι άλλοι κοιτούν, σκέφτεται εκεί όπου οι άλλοι αντιδρούν, επινοεί εκεί όπου οι άλλοι εκτελούν. Το σπάνιο χάρισμά του δεν βρίσκεται μόνο στην τεχνική, αλλά κυρίως στην ελευθερία του να φαντάζεται το αδύνατο και να το μετατρέπει σε πραγματικότητα. Απέναντι στη Γαλατασαράι, με μια απίθανη προσποίηση, έκρυψε την μπάλα από τον αντίπαλό του και την εμφάνισε ξανά από μια γωνία που κανείς δεν περίμενε. Η «μισή ραμπόνα», όπως την ονόμασε ο ίδιος, δεν ήταν απλώς μια επίδειξη τεχνικής. Ήταν μια στιγμή ποδοσφαιρικής ευφυΐας, μια απόφαση που γεννήθηκε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και αποκάλυψε πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνεται τον χώρο και τον αντίπαλο. Το ίδιο έκανε και κόντρα στην Παρί, όπου απέδειξε πως δεν αρκείται στις λύσεις που προσφέρει το παιχνίδι, αναζητά εκείνες που δεν έχουν ακόμη υπάρξει. Εκεί όπου ο αντίπαλος βλέπει ένα κλειστό πέρασμα, εκείνος ανακαλύπτει μια δυνατότητα.
Η Μασία τού έδωσε την ταυτότητα, όμως, ο δρόμος του χάρισε την ελευθερία να… παραβιάζει τους κανόνες. Ο Γιαμάλ ενσαρκώνει αυτή τη μορφή ευφυΐας με τρόπο σπάνιο. Δεν χρειάζεται να εξηγήσει τι κάνει. Η σκέψη του αποκαλύπτεται στην κίνηση, στην προσποίηση, στην πάσα και στο τελείωμα που κανείς δεν είχε προβλέψει.
Κιλιάν Μπαπέ: Η τέχνη της αναπόφευκτης εκτέλεσης
Ο Κιλιάν Μπαπέ ανήκει σε εκείνη τη σπάνια συνομοταξία ποδοσφαιριστών που μοιάζουν να έχουν γεννηθεί για να καταρρίπτουν τα όρια του εφικτού. Η πορεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης επιβεβαιώνει ότι η εκτελεστική του δεινότητα δεν γνωρίζει σύνορα. Με 44 γκολ στην πρώτη του χρονιά, κατέκτησε το Χρυσό Παπούτσι και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ της La Liga. Την επόμενη σεζόν, παρά τα προβλήματα στο γόνατο, πέτυχε 42 τέρματα σε 44 αγώνες. Οι αριθμοί του δεν περιγράφουν απλώς έναν σπουδαίο σκόρερ. Αποκαλύπτουν έναν ποδοσφαιριστή που έχει μετατρέψει την αποτελεσματικότητα σε προσωπική υπογραφή. Ο Μπαπέ δεν χρειάζεται πολλές ευκαιρίες. Χρειάζεται μια στιγμή, έναν διάδρομο, ένα ελάχιστο ρήγμα στην αντίπαλη άμυνα. Εκεί όπου οι άλλοι βλέπουν αποστάσεις, εκείνος βλέπει διαδρομές προς το τέρμα. Η ταχύτητά του δεν είναι απλώς φυσικό προσόν· είναι ένα όπλο που μετατρέπει τον χώρο σε απειλή και τον δισταγμό του αντιπάλου σε τιμωρία.
Το εντυπωσιακότερο, όμως, δεν είναι πόσο γρήγορα τρέχει. Είναι πόσο γρήγορα μετατρέπει την κίνηση σε αποτέλεσμα. Ο Μπαπέ αντιλαμβάνεται πότε πρέπει να επιταχύνει, πότε να συγκλίνει, πότε να επιτεθεί στον χώρο και πότε να τελειώσει τη φάση χωρίς δεύτερη σκέψη. Εκεί όπου ο αντίπαλος προσπαθεί ακόμη να διαβάσει την απειλή, εκείνος έχει ήδη φτάσει στην εκτέλεση.
Σε αυτό διαφέρει από τον Γιαμάλ. Ο νεαρός Καταλανός μαγεύει επειδή ανακαλύπτει λύσεις που δεν υπήρχαν στη σκέψη των άλλων. Ο Γάλλος επιβάλλεται επειδή κάνει την πιο επικίνδυνη λύση σχεδόν αδύνατο να αντιμετωπιστεί. Το Clasico είναι το ιδανικό πεδίο για να φανεί ποιος μπορεί να μετατρέψει την ατομική υπεροχή σε καθοριστική στιγμή. Ο Μπαπέ δεν χρειάζεται να κυριαρχήσει σε ολόκληρο το παιχνίδι για να το κρίνει. Μπορεί να του αρκεί μία έκρηξη ταχύτητας, μία κίνηση στην πλάτη της άμυνας, ένα τελείωμα που δεν αφήνει περιθώρια αντίδρασης. Ο Γιαμάλ κάνει το ποδόσφαιρο να μοιάζει ανεξάντλητο.
Υπάρχει ζωή και χωρίς τον Βινίσιους
Η Ρεάλ Μαδρίτης εξερευνά τις δυνατότητές της στη La Liga χωρίς τον Βινίσιους Ζούνιορ. Η τιμωρία του Βραζιλιάνου, που θα τον κρατήσει εκτός πρωταθλήματος για τέσσερις αγωνιστικές, περιορίζει προσωρινά τον θόρυβο γύρω από το πρόσωπό του και δημιουργεί ένα παράθυρο ευκαιρίας για τους διεκδικητές της θέσης του, με τον Γιαν Ντιομαντέ να βρίσκεται στο επίκεντρο.
Στο ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης και στην αναμέτρηση με τη Ρόμα, ο Ντιέγκο Σιμεόνε και ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι εντόπισαν ένα σημείο που μπορούσαν να εκμεταλλευτούν: τη δεξιά πλευρά της Ρεάλ, εκεί όπου δραστηριοποιείται ο Βινίσιους. Οι δύο προπονητές έδωσαν εντολή στους παίκτες τους να επιτεθούν με ένταση από τη συγκεκριμένη πλευρά, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν τις αδυναμίες της αμυντικής λειτουργίας των Μαδριλένων.
Ο Μουρίνιο παραδέχθηκε ότι η τακτική επιλογή του Ιταλού συναδέλφου του τον αιφνιδίασε. «Αυτός που έπρεπε να βγει πάνω στον Γουέσλεϊ ήταν ο Βίνι», σχολίασε, αναγνωρίζοντας ότι η Ρεάλ δέχθηκε σοβαρή πίεση από εκείνη την πλευρά.
Η απουσία του Βραζιλιάνου άρχισε την Κυριακή, απέναντι στη Σεβίλλη, ως συνέπεια της ποινής που του επιβλήθηκε επειδή τράβηξε από τα μαλλιά τον Σαλιμπά της Βιγιαρεάλ και στη συνέχεια αντιπαρατέθηκε με τον διαιτητή. Ο Μουρίνιο, ο οποίος έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα την κριτική του προς τους εξωτερικούς θεσμούς και τον Τύπο, δήλωσε ότι περίμενε ακόμη μεγαλύτερη τιμωρία.
Για τη Ρεάλ, ωστόσο, το ουσιαστικό ζήτημα είναι αγωνιστικό. Η απουσία του Βινίσιους ανοίγει τον δρόμο για τον Γιαν Ντιομαντέ, έναν ποδοσφαιριστή στον οποίο ο σύλλογος έχει επενδύσει σημαντικά ποσά - έως και 140 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους - και τον οποίο θέλει να αξιολογήσει μέσα από ένα μεγαλύτερο δείγμα συνεχόμενων συμμετοχών.
Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αγωνιστική παρουσία του Βινίσιους το τελευταίο διάστημα δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Ο Βραζιλιάνος βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης περισσότερο για όσα συμβαίνουν γύρω από τη σχέση του με τον Μουρίνιο και λιγότερο για την επιρροή του μέσα στο γήπεδο. Η προσωπική του πορεία μοιάζει να περνά περίοδο κάμψης, σε μια ομάδα που εξακολουθεί να αναζητά σταθερότητα και αγωνιστική ισορροπία.
Εδώ και περισσότερο από ενάμιση χρόνο, ο Βινίσιους δεν είχε απουσιάσει για τόσο μεγάλο διάστημα από τις υποχρεώσεις της Ρεάλ στο πρωτάθλημα. Την περασμένη σεζόν έλειψε μόλις από δύο μεμονωμένους αγώνες. Αν και οι τραυματισμοί τον είχαν κρατήσει κατά καιρούς εκτός δράσης, από την αγωνιστική περίοδο 2021-22, όταν καθιερώθηκε ως πρωταγωνιστής, η θέση του στην ενδεκάδα δεν είχε βρεθεί σε τόσο επισφαλή κατάσταση.
«Αν ήμουν στη θέση του Βίνι, θα είχα φύγει»
Τα τέσσερα παιχνίδια χωρίς τον Βινίσιους - απέναντι στη Σεβίλλη, την Μπαρτσελόνα, τη Ράσινγκ και τη Βαλένθια, με τα τρία τελευταία εκτός έδρας - δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας σε μια Ρεάλ που δεν έχει ακόμη βρει τον επιθυμητό αγωνιστικό ρυθμό. Ταυτόχρονα, προσφέρουν στους υποψήφιους αντικαταστάτες του μια ουσιαστική ευκαιρία να διεκδικήσουν μεγαλύτερο ρόλο.
Το ερώτημα αφορά πλέον και την επιστροφή του Βραζιλιάνου. Μετά από ένα ξεκίνημα που χαρακτηρίζεται από χαμηλή επιθετική παραγωγή και μία αποβολή, θα χρειαστεί να αποδείξει ότι μπορεί να ανακτήσει την επιρροή του σε ένα σύνολο του οποίου η συνολική λειτουργία παραμένει ασταθής.
Στο μεταξύ, ο Βινίσιους θα έχει δύο ακόμη υποχρεώσεις στο Champions League. Παρά τις αγωνιστικές επιφυλάξεις, ο Πορτογάλος προπονητής εξακολουθεί να εκφράζει δημόσια την υποστήριξή του προς τον ποδοσφαιριστή. Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους συνομιλούν συχνά στο προπονητικό κέντρο της Βαλδεμπέμπας, τόσο για το παιχνίδι όσο και για πτυχές της καθημερινότητας ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή υψηλού επιπέδου.
«Τον εκτιμώ πάρα πολύ επειδή διατηρεί αυτό το χαμόγελο. Αν ήμουν στη θέση του, δεν θα βρισκόμουν εδώ. Το καλοκαίρι θα είχα πιέσει για να φύγω σε μια χώρα και σε γήπεδα αντιπάλων όπου θα με σέβονταν. Αμφιβάλλω αν θα είχα την ψυχική δύναμη να αντέξω διατηρώντας αυτό το χαμόγελο. Έχει ανανεώσει επειδή αγαπά τον σύλλογο και την πόλη», δήλωσε ο Μουρίνιο.
Η υπόθεση Νεγκρέιρα και η διαχρονική κόντρα για τη διαιτησία
Είναι τέτοιο το μέγεθος της κόντρας ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, που ευλόγως έχει πολλά παρακλάδια και ένα εξ αυτών, δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τη διαιτησία. Για χρόνια οι μεν κατηγορούν τους δε για την εύνοια που θεωρούν πως απολαμβάνουν οι... απέναντι, με την υπόθεση Νεγκρέιρα να αποτελεί την πιο πολύκροτη των τελευταίων ετών.
Στις 15 Φεβρουαρίου 2023, το Cadena SER είχε ρίξει βόμβα που είχε συγκλονίσει συθέμελα το ισπανικό ποδόσφαιρο, καθώς αποκάλυπτε πως οι Καταλανοί φέρονταν να είχαν δώσει ποσό που ξεπερνούσε τα οκτώ εκατομμύρια ευρώ σε βάθος χρόνων μεταξύ 2001 και 2018 σε εταιρείες που συνδέονταν με τον Χοσέ Μαρία Ενρίκεθ Νεγκρέιρα.
Ποιος ήταν ο κύριος; Πρώην διαιτητής, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος της Τεχνική Επιτροπής Διαιτησίας της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για 25 χρόνια από το 1993 έως το 2018! Πρακτικά, το σκάνδαλο αφορούσε τον χρηματισμό ανθρώπου ο οποίος... έκοβε και έραβε σε θέματα που αφορούσαν τη διαιτησία, με τους Μπλαουγκράνα να επιχειρούν να δικαιολογηθούν λέγοντας ότι τα χρήματα είχαν πράγματι δοθεί αλλά αφορούσαν τη λήψη αναφορών και εκθέσεων σχετικές με τη διαιτησία, καθώς και συμβουλών στον εν λόγω τομέα.
Αναμενόμενα, άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να ζητά τη διερεύνηση των υπόθεσης σε βάθος και να καταφεύγει στην UEFA, η οποία από την πλευρά της πράγματι ασχολήθηκε και ασχολείται ενεργά. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, αν και τα πιθανά αδικήματα έχουν ουσιαστικά παραγραφεί για τη RFEF. Το ποινικό κομμάτι εντούτοις, δεν έχει κλείσει ακόμα, την ώρα που ο ίδιος ο Νεγκρέιρα, όντας πλέον 81 ετών, έχει κριθεί για λόγους υγείας ως μη ικανός να παρακολουθήσει τη δίκη.
Και να μην υπήρχε η υπόθεση Νεγκρέιρα πάντως, η κουβέντα για τη διαιτησία δεν ξεθυμαίνει στην Ισπανία, με τη μεγάλη επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στο Μπερναμπέου, ενός προπονητή δηλαδή που ποτέ δεν μασάει τα λόγια του, έχει φέρει νέα πνοή στη... μουρμούρα από αμφότερες πλευρές στο ξεκίνημα της σεζόν.
Ο Special One είχε εμφανιστεί με κόλλες Α4 όπου απεικονίζονταν φάσεις για τις οποίες διαμαρτυρόταν η ομάδα του μετά την ήττα από την Ατλέτικο στο ντέρμπι της Μαδρίτης, ενώ μετά τη νίκη επί της Μπέτις, όπου είχε καταγραφεί η απίθανη αποβολή του Βινίσιους, απείχε από τη συνέντευξη Τύπου.
Την ίδια ώρα, το κανάλι της Ρεάλ δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, με τη χαρακτηριστική ατάκα «κόντρα σε όλους και σε όλα, ενάντια στο σύστημα, τόσο το διοικητικό όσο και το μιντιακό», να ακούγεται μετά το 4-1 ενάντια στη Σεβίλλη, οι άνθρωποι της οποίας είχαν από την πλευρά τους παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα.
Από την πλευρά των Καταλανών, ο Ζοάν Λαπόρτα επίσης δεν συνηθίζει να στρογγυλεύει αυτά που θέλει να πει και προσφάτως απασφάλισε μετά την κόντρα που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε Μαδριλένους και La Liga για τον ορισμό του αγώνα με τη Βαλένθια Σάββατο αντί Κυριακής. «Ψάχνουν χίλιες δικαιολογίες γιατί δεν μπορούν να αποδεχτούν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και η οποία οφείλεται στις δικές τους αποφάσεις. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν, αρκεί να μην τα βάλουν με την Μπαρτσελόνα», τα λόγια του. Και καλό Clasico να έχουμε...
Χάνσι Φλικ
Ο Χάνσι Φλικ είναι ο άνθρωπος που έφτασε στη Μπαρτσελόνα τον Μάιο του 2024, της έδωσε ξανά μια ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα και πράγματι, ό,τι έχει κάνει μέχρι και σήμερα είναι σοκαριστικό. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα δικαιώνουν τη φιλοσοφία του πρώην τεχνικού της Μπάγερν. Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε τη σεζόν με το απόλυτο 11/11 σε όλες τις διοργανώσεις με μοναδική την πρόσφατη ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League, που της έβαλε... φρένο. Πέραν της εντυπωσιακής εξέλιξης υπό τις οδηγίες του Γερμανού τεχνικού, το Clasico είναι πλέον καθαρά δική του υπόθεση. Είτε πρόκειται για αγώνα πρωταθλήματος, είτε για Copa Del Rey, είτε Super Cup, ο Φλικ μετρά μόνο μία ήττα απέναντι στη Ρεάλ, στο πρώτο ντέρμπι της προηγούμενης σεζόν στο Μπερναμπέου.
Ζοσέ Μουρίνιο
Το Clasico είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό για τον Ζοσέ Μουρίνιο. Για τρία χρόνια, από το 2010 έως το 2013, έμαθε να ζει για το «αιώνιο» ντέρμπι, να κερδίζει, να απογοητεύεται, να χάνει, αλλά στην τελική αυτό είναι το Clasico. Ο Πορτογάλος επέστρεψε στη Ρεάλ και θα ζήσει ξανά ένα από τα παιχνίδια που σημάδεψαν την προηγούμενη θητεία του στη Μαδρίτη. Ωστόσο, αυτή η Ρεάλ είναι διαφορετική, υπάρχουν εντάσεις, ένα γενικότερο ταραχώδες κλίμα, που ο «Special One» καλείται να διαχειριστεί και να βρει λύσεις, αλλά και ισορροπίες. Πέρα από το ψυχολογικό κομμάτι της ομάδας του, πρέπει να περιορίσει την κυκλοφορία της Μπαρτσελόνα, η οποία βγάζει...μάτι με την επιθετική αυτοπεποίθηση που έχει. Αυτό λοιπόν θα είναι και το πρώτο του τεστ σε ένα διαφορετικό Clasico.
Κιλιάν Μπαπέ
Ο Κιλιάν Μπαπέ είναι ο παίκτης που μπορεί να αλλάξει την έκβαση ενός αγώνα, πόσο μάλλον του Clasico. Ο Γάλλος που έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο ως ο πρώτος σκόρερ, με την ταχύτητά του και τις κινήσεις του, τον τρόπο που μπορεί να φύγει στην πλάτη της άμυνας, όλα αυτά, μπορούν να αποτελέσουν το μεγαλύτερο όπλο της Ρεάλ και παράλληλα τον φόβο της αντίπαλης άμυνας. Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή αν αναλογιστεί κανείς το τελευταίο ματς με τη Σεβίλλη στο πρωτάθλημα, όπου και πέτυχε τρία γκολ, μπορεί να καταλάβει και αυτό είναι μόνο ένα δείγμα. Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο θα επηρεάσει το παιχνίδι του η απουσία του Βινίσιους.
Λαμίν Γιαμάλ
Από την ανακάλυψη της Μπαρτσελόνα, έγινε ο σταρ της ομάδας, η οποία μάλιστα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτόν. Ο Λαμίν Γιαμάλ αποτελεί έναν από τους βασικούς δημιουργούς των «μπλαουγκράνα» και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε οποιαδήποτε άμυνα. Μόνο φέτος, ο Ισπανός μετρά σε όλες τις διοργανώσεις δέκα γκολ και ισάριθμες ασίστ. Η Ρεάλ γνωρίζει πολύ καλά δεν μπορεί να τον αφήνει ελεύθερο, καθώς την έχει πληγώσει αρκετές φορές και αν δεν έχει βρει ο ίδιος δίχτυα, έχει συμβάλει στο να βρει το γκολ η ομάδα του. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι, κάποιες μικρές λεπτομέρειες, μία ντρίμπλα, μία κάθετη πάσα ή μία προσωπική ενέργεια του Γιαμάλ, που μας έχει συνηθίσει σε πολλές εντυπωσιακές τώρα τελευταία, μπορεί να αλλάξει την εικόνα και το αποτέλεσμα του αγώνα.
Τζουντ Μπέλιγχαμ
Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ μπορεί να δώσει στη Ρεάλ αυτό που χρειάζεται. Ισορροπία και μία σύνδεση ανάμεσα στις γραμμές. Πιο απλά, ο Άγγλος διεθνής «ενώνει» τη μεσαία γραμμή με την επίθεση, κινείται στους χώρους και χωρίς τη μπάλα, ενώ συμμετέχει τόσο στη δημιουργία, όσο και στην εκτέλεση. Στο πρώτο Clasico του 2025, είχε σκοράρει το νικητήριο γκολ στο 2-1 της Ρεάλ επί της Μπαρτσελόνα, ενώ είχε δώσει την ασίστ για το πρώτο του Μπαπέ. Με τον Βινίσιους να απουσιάζει, ο ρόλος του αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς οι «μερένχες» θα έχουν ανάγκη για περισσότερους παίκτες που θα απειλήσουν την αντίπαλη εστία και ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής είναι ο Μπέλιγχαμ.
Ραφίνια
Ξεκίνημα, τουλάχιστον εκρηκτικό καταγράφει ο Ραφίνια. Ο Βραζιλιάνος έχει συνθέσει ένα δίδυμο τρομοκρατίας μαζί με τον Λαμίν Γιαμάλ στην επιθετική γραμμή της Μπαρτσελόνα και δεν σταματάει να σκοράρει. Τη φετινή σεζόν μετράει ήδη 14 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις με τη μπλαουγκράνα φανέλα, αποτελεί το πιο «καυτό» επιθετικό στο ρόστερ της κι επιστρέφει με... άγριες διαθέσεις. Ένα τραυματισμός, άλλωστε, τον είχε κρατήσει εκτός για μερικές εβδομάδες, όμως είναι και πάλι διαθέσιμος για τον Χάνσι Φλικ και ακονίζει τα νύχια του ενόψει της επίσκεψης της Ρεάλ στο «Καμπ Νόου».