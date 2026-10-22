Κουρτουά: «Θέλω να αποσυρθώ στη Ρεάλ Μαδρίτης»
Τρομερή εμφάνιση έκανε κάτω από τα δοκάρια της «Βασίλισσας» ο Τιμπό Κουρτουά κόντρα στη Λειψία (4-1), ο οποίος δεν σκέφτεται τον εαυτό του μακριά από τη Ρεάλ Μαδρίτης...
Συγκεκριμένα ο Βέλγος τερματοφύλακας θέλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται την εστία των «Μερένχες» για όσο περισσότερο μπορεί και δεν κρύβει πως το μεγάλο του όνειρο είναι να αποσυρθεί φορώντας τη φανέλα της.
🚨 Thibaut Courtois: “I want to RETIRE here at Real Madrid”. “I am close to signing a new contract”. https://t.co/X5AIYjcUK3— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2026
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«Θέλω να αποσυρθώ εδώ, στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι κοντά στην υπογραφή νέου συμβολαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βέλγος γκολκίπερ μετά τη λήξη της αναμέτρησης για την τρίτη «στροφή» της League Phase του Champions League. .
Αξίζει να αναφέρουμε πως όπως αποκαλύπτουν ισπανικά δημοσιεύματα, Ρεάλ και Κουρτουά έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου τους έως το καλοκαίρι του 2028. Το υπάρχον συμβόλαιο του 34χρονου κίπερ ολοκληρώνεται το 2027.
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