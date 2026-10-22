Με ένα ασυνήθιστο αρνητικό ρεκόρ ολοκλήρωσε ο Βινίσιους την αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Λειψία (4-1), καθώς για δεύτερο διαδοχικό ματς ως βασικός δεν επιχείρησε ούτε μία ντρίμπλα.

Ο Βινίσιους δεν κατάφερε να βρει το δρόμο για τα δίχτυα ούτε απέναντι στη Λειψία, όμως υπάρχει ένα στοιχείο που ίσως δεν αντιλήφθηκαν αρκετοί. Καθώς Βραζιλιάνος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση και για δεύτερο συνεχόμενο ματς δεν επιχείρησε ούτε μία ντρίμπλα!

Αναλυτικότερα η «Βασίλισσα» επικράτησε με 4-1 της γερμανικής ομάδας, με τους Μπαπέ, Ντιομαντέ, Σίλβα και Γκιουλέρ να σκοράρουν για την ομάδα του Μουρίνιο . Ωστόσο για τον «Βινί» δεν ήταν μια καλή βαρδία, λίγο πριν το «Clasico»...

Αρκεί κάποιος να θυμηθεί το ματς κόντρα στην Ρόμα στην προηγούμενη αγωνιστική, όπου ούτε κόντρα στους «Τζιαλορόσι» κατάφερε να κάνει ούτε μια ντρίμπλα. Έτσι και στο ματς κόντρα στη Λειψία ο 26χρονος εξτρέμ να καταγράψει για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Ρεάλ δύο διαδοχικές συμμετοχές ως βασικός χωρίς να δοκιμάσει ούτε μία ντρίμπλα!

0 - Vinícius Júnior no ha intentado ni un solo regate en sus dos últimos partidos con el Real Madrid entre todas las competiciones, primera vez que encadena dos titularidades seguidas sin intentar un regate en su carrera en el conjunto blanco. 📊 Es solo una vez menos que en el resto de sus partidos como titular con el conjunto blanco (tres en 309). 👀 Extraño. October 21, 2026

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Opta, ο Βινίσιους είχε ολοκληρώσει μόλις τρία παιχνίδια χωρίς να επιχειρήσει ντρίμπλα στα 309 ματς στα οποία είχε ξεκινήσει στην ενδεκάδα της Ρεάλ. Παράλληλα, ο Βραζιλιάνος μετρά ένα ακόμα αρνητικό ρεκόρ, αφού έφτασε τα εννέα διαδοχικά παιχνίδια χωρίς γκολ με τη φανέλα των Μαδριλένων,



«Ασπίδες» από Μουρίνιο και συμπαίκτες

Σίγουρα ο Βινίσιους δεν είναι στο καλύτερο φεγγάρι του, ωστόσο οι άνθρωποι της Ρεάλ δεν δείχνουν να χάνουν την εμπιστοσύνη τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα λόγια του Μπαπέ, αφού λίγο μετά το ματς μίλησε για τον Βραζιλιάνο συμπαίκτη του και στάθηκε στην ανάγκη να διατηρήσει την ηρεμία του και να ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή του.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος από την παρουσία του. Όπως εξήγησε ο «special one», νέλαβε περισσότερες αμυντικές ευθύνες. Ενώ και ο Κουρτουά μετά την τρομερή εμφάνιση του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο Βίνι αναζητά τον καλύτερό του εαυτό και θα τον βρει με τη στήριξη της ομάδας και των φιλάθλω.Θα τον βοηθήσουμε να φτάσει ξανά στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική του κατάσταση».