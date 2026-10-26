Γνωστή έγινε η δεκάδα της Χρυσής Μπάλας, λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί ο τελικός νικητής. Πώς διαμορφώθηκαν οι θέσεις από 30 έως 11.

Σε ρυθμούς Χρυσής Μπάλας κινείται ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, καθώς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη θα παραλάβει το βραβείο το βράδυ της Δευτέρας (26/10) στο Λονδίνο. Τα ονόματα της τελικής 30αδας και η κατάταξή τους, ωστόσο, άρχισαν να γίνονται γνωστά αρκετή ώρα νωρίτερα.

Ουσμάν Ντεμπελέ, Έρλινγκ Χάαλαντ, Χάρι Κέιν, Κβίτσα Κβαρατσχέλια, Κιλιάν Μπαπέ, Λιονέλ Μέσι, Μάικλ Ολίσε, Φαμπιάν Ρουίθ, Ρόδρι και Λαμίν Γιαμάλ αποτέλεσαν την κορυφαία δεκάδα στη λίστα του βραβείου, ενώ ήδη φαίνεται πως υπάρχουν και φαβορί για το βάθρο.

Στην ιστοσελίδα της Χρυσής Μπάλας, άλλωστε, ανέβηκαν νωρίτερα τρία κείμενα με τρεις διαφορετικούς νικητές, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά πως οι Κιλιάν Μπαπέ, Χάρι Κέιν και Λαμίν Γιαμάλ θα είναι οι τρεις φιναλίστ του βάθρου.

Η κορυφαία δεκάδα της Χρυσής Μπάλας

Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία)

Χάρι Κέιν (Αγγλία)

Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Γεωργία)

Κιλιάν Μπαπέ (Γαλλία)

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)

Μάικλ Ολίσε (Γαλλία)

Φαμπιάν Ρουίθ (Ισπανία)

Ρόδρι (Ισπανία)

Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία)

Οι θέσεις 11-30