Χρυσή Μπάλα: Αυτή είναι η κορυφαία δεκάδα στη λίστα για το βραβείο
Σε ρυθμούς Χρυσής Μπάλας κινείται ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, καθώς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη θα παραλάβει το βραβείο το βράδυ της Δευτέρας (26/10) στο Λονδίνο. Τα ονόματα της τελικής 30αδας και η κατάταξή τους, ωστόσο, άρχισαν να γίνονται γνωστά αρκετή ώρα νωρίτερα.
Ουσμάν Ντεμπελέ, Έρλινγκ Χάαλαντ, Χάρι Κέιν, Κβίτσα Κβαρατσχέλια, Κιλιάν Μπαπέ, Λιονέλ Μέσι, Μάικλ Ολίσε, Φαμπιάν Ρουίθ, Ρόδρι και Λαμίν Γιαμάλ αποτέλεσαν την κορυφαία δεκάδα στη λίστα του βραβείου, ενώ ήδη φαίνεται πως υπάρχουν και φαβορί για το βάθρο.
Στην ιστοσελίδα της Χρυσής Μπάλας, άλλωστε, ανέβηκαν νωρίτερα τρία κείμενα με τρεις διαφορετικούς νικητές, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά πως οι Κιλιάν Μπαπέ, Χάρι Κέιν και Λαμίν Γιαμάλ θα είναι οι τρεις φιναλίστ του βάθρου.
Η κορυφαία δεκάδα της Χρυσής Μπάλας
- Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία)
- Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία)
- Χάρι Κέιν (Αγγλία)
- Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Γεωργία)
- Κιλιάν Μπαπέ (Γαλλία)
- Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή)
- Μάικλ Ολίσε (Γαλλία)
- Φαμπιάν Ρουίθ (Ισπανία)
- Ρόδρι (Ισπανία)
- Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία)
Οι θέσεις 11-30
- Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία)
- Πάου Κουμπαρσί (Ισπανία)
- Ασράφ Χακίμι (Μαρόκο)
- Βιτίνια (Πορτογαλία)
- Ντέκλαν Ράις (Αγγλία)
- Φεράν Τόρες (Ισπανία)
- Βινίσιους Τζούνιορ (Βραζιλία)
- Μαρκ Κουκουρέγια (Ισπανία)
- Ζοάο Νέβες (Πορτογαλία)
- Γουίλιαν Πάτσο (Ισημερινός)
- Γκάμπριελ (Βραζιλία)
- Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή)
- Νούνο Μέντες (Πορτογαλία)
- Λουίς Ντίας (Κολομβία)
- Μαρκίνιος (Βραζιλία)
- Νταγιό Ουπαμεκανό (Γαλλία)
- Μπρούνο Φερνάντες (Πορτογαλία)
- Χουλιάν Κινιόνες (Μεξικό)
- Γουίλιαμ Σαλιμπά (Γαλλία)
- Σαντιό Μανέ (Σενεγάλη)
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