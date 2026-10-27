Οι διοργανωτές της Χρυσής Μπάλας έδωσαν στη δημοσιότητα την τελική κατάταξη των παικτών που βρέθηκαν στην πρώτη δεκάδα των υποψηφίων για το βραβείο.

Το βράδυ της Δευτέρας (26/10) πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομή της Χρυσής Μπάλας, με τον Χάρι Κέιν να είναι ο μεγάλος νικήτης και να αναδεικνύεται ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της περασμένης σεζόν.

Για τον Άγγλο ήταν η χρονιά των ρεκόρ. Η σεζόν που έσπασε όλα τα κοντέρ. Με 73 γκολ σε 65 αγώνες συνολικά με Μπάγερν και Αγγλία αποτέλεσε τον μεγαλύτερο «killer» των ευρωπαϊκών γηπέδων, αφήνοντας κατά πολύ πίσω του τον ανταγωνισμό. Κι εντός των γερμανικών συνόρων, σάρωσε κι άποψη τροπαίων, όποτε το βραβείο του ήταν κάτι παραπάνω από δίκαιο.

Μάλιστα ο πρώην άσος της Τότεναμ άφησε πίσω του τα φαβορί Κιλιάν Μπαπέ και Λαμίν Γιαμάλ, οι οποίοι τερμάτισαν στην δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, ενώ την πεντάδα συμπλήρωσαν ο Ρόδρι και ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έφτασε την Αργεντινή μέχρι τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

🌕✨ OFFICIAL: 2026 Ballon d’Or TOP10. 1. Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2. Kylian Mbappé 🇫🇷 3. Lamine Yamal 🇪🇸 4. Rodri Hernández 🇪🇸 5. Lionel Messi 🇦🇷 6. Khvicha Kvaratskhelia 🇬🇪 7. Ousmane Dembélé 🇫🇷 8. Erling Haaland 🇳🇴 9. Michael Olise 🇫🇷 10. Fabián Ruiz 🇪🇸 https://t.co/qP5LJvs7ik — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2026

Αναλυτικά η κατάταξη της πρώτης δεκάδας