Το κανάλι της Ρεάλ Μαδρίτης επιτέθηκε κατά της διαιτησίας και του VAR στον πρόσφατο αγώνα της βασίλισσας με τη Σεβίλλη και συγκεκριμένα στη φάση με τον Αρντά Γκιουλέρ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε τη Κυριακή στην έδρα της με 4-1 της Σεβίλλης για την 9η αγωνιστική της La Liga, σε έναν αγώνα ο οποίος είχε πολλά παράπονα, ειδικά από τη μεριά των ηττημένων, για φάσεις στις οποίες πιστεύουν ότι αδικήθηκαν.

Μία από αυτές ήρθε στο 22ο λεπτό του αγώνα, κατά τη διάρκεια μιας φάσης όπου η βασίλισσα βρισκόταν σε φάση επίθεσης, όταν ο Αρντά Γκιουλέρ χτύπησε τον μέσο των Ανδαλουσιανών, Πέκε, με τον αγκώνα του.

Ο Ισπανός έπεσε στο γήπεδο, καλύπτοντας το πρόσωπό του με τα χέρια του. Ο διαιτητής Ματέο Μπουσκέτς δεν είδε το φάουλ και οι διαιτητές του VAR από την πλευρά τους επέλεξαν να μην στείλουν τον διαιτητή στο μόνιτορ. Μετά το περιστατικό, δόθηκαν κίτρινες κάρτες στους Φέλιξ Κορέια και Ντιν Χούισεν, για την συμπλοκή που προκλήθηκε, ενώ λίγα λεπτά αργότερα, ο Τούρκος διεθνής άνοιξε το σκορ.

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι το VAR δεν παρενέβη στο περιστατικό με τον αγκώνα του 21χρονου, επειδή δεν υπήρχαν καθαρά πλάνα: «Είναι αδύνατο να εξεταστούν οι λεπτομέρειες. Χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, δεν υπάρχουν λόγοι για παρέμβαση», ήταν τα λόγια των ανθρώπων που βρίσκονταν στην αίθουσα του VAR, με τους φιλοξενούμενους στη συνέχεια να υποβάλλουν καταγγελία στη La Liga.

Το τηλεοπτικό κανάλι της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως έμεινε δυσαρεστημένο με την έκβαση των γεγονότων, με τους δημοσιογράφους του μέσου να στέκονται στο πλευρό του παίκτη τους, τονίζοντας πως ο μέσος της Σεβίλλης ήταν αυτός που έσπρωξε πρώτος και θα έπρεπε αυτός να τιμωρηθεί.

«Κόντρα σε όλους και σε όλα. Ενάντια στο σύστημα, τόσο το διοικητικό όσο και το μιντιακό, στο οποίο όσοι προωθούν μια συντονισμένη ατζέντα επικεντρώνονται αποκλειστικά σε ένα μόνο αμφιλεγόμενο περιστατικό που αφορά τους Γκιουλέρ και Πέκε, αγνοώντας το γεγονός ότι ο αντίπαλος κατείχε επανειλημμένα τον παίκτη μας».

«Τώρα ισχυρίζονται ότι υπάρχει έλλειψη βιντεοσκοπημένου υλικού, παρόλο που εμείς στο RMTV επισημαίνουμε εδώ και χρόνια ότι ορισμένες γωνίες λήψης δεν εμφανίζονται στις εκπομπές, ενώ μας χαρακτήρισαν θεωρητικούς συνωμοσίας. Αρκεί μόνο ένα αμφιλεγόμενο περιστατικό για να αλλάξουν όλα», τόνισε ένας δημοσιογράφος ζωντανά στο Real Madrid TV.

Τέλος, το μέσο των «μερένχες» συνέκρινε τις διαφορές μεταξύ της LaLiga και του Champions League, «στολίζοντας» με όχι και τόσο κόσμια λόγια την ισπανική λίγκα και τον επικεφαλής της, Χαβιέρ Τέμπας.

«Τώρα ήρθε η ώρα για το Champions League, την καλύτερη διοργάνωση στον κόσμο. Αφήνουμε πίσω μας τη βρωμιά, τον Νεγκρέιρα, τον Τέμπας, το VAR... όλα τα κακά πράγματα και όλη τη διαφθορά . Σε αυτή τη διοργάνωση, δεν υπάρχουν προβλήματα διαιτησίας. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν θα είχε κερδίσει με 3-4 στη Ρώμη αν αυτός ο αγώνας είχε παιχτεί στην Ισπανία, και η Μπαρτσελόνα, αν ο αγώνας εναντίον της Μπέτις είχε παιχτεί στην Ευρώπη, θα είχε χάσει».