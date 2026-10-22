Ο Μουρίνιο σκέφτεται ήδη την... ΑΕΚ: «Θα είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο μίλησε για το επόμενο παιχνίδι της League Phase του Champions League κόντρα στην ΑΕΚ και αναφέρθηκε στον βαθμό δυσκολίας που θα έχει.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε άνετα με 4-1 της Λειψίας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και έκανε το 3/3 στη φετινή διοργάνωση.

Ωστόσο, μετά τη λήξη του ματς, ο Ζοσέ Μουρίνιο έδειξε ότι το μυαλό του βρίσκεται... ήδη στην επόμενη πρόκληση της ομάδας στη διοργάνωση και αυτό είναι απέναντι στην ΑΕΚ στην Allwyn Arena στις 4/11.

Ο Πορτογάλος προπονητής έκανε ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο ματς στην Αθήνα και τόνισε ότι η προσοχή όλων βρίσκεται σε αυτό.

Συγκεκριμένα: «Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και το επόμενο παιχνίδι στην Αθήνα θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί δύο μέρες αργότερα παίζουμε στη Βαλένθια. Αλλά πρώτα έχουμε το πρωτάθλημα και έχουμε τον αγώνα της Κυριακής»