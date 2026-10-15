Αντιμέτωπη με ποινή αφαίρεσης βαθμών για τη νέα σεζόν βρίσκεται η Μαρσέιγ λόγω μη συμμόρφωσης με τους οικονομικούς κανονισμούς της Ligue 1.

Τα οικονομικά προβλήματα συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τη Μαρσέιγ. Οι Μασσαλοί δεν κατάφεραν να ενισχυθούν το καλοκαίρι με μεταγραφές, αλλά παρά τις θυσίες τους φαίνεται πως δεν θα γλιτώσουν την τιμωρία.

Σύμφωνα με την «L' Equipe», ο γαλλικός σύλλογος κινδυνεύει με προσωρινές κυρώσεις αυτό το χειμώνα από τον οικονομικό εποπτικό φορέα του γαλλικού ποδοσφαίρου (DNCG), λόγω μη συμμόρφωσης με τις οικονομικές απαιτήσεις που είχαν τεθεί τον περασμένο Ιούνιο.

Το γαλλικό δημοσίευμα συνεχίζει πως η αφαίρεση βαθμών είναι ένα πιθανό μέτρο που μπορεί να λάβουν οι αρμόδιοι για να τιμωρήσουν τη Μαρσέιγ, η οποία βέβαια παράλληλα δείχνει να έχει αποφύγει το εφιαλτικό σενάριο της ποινής με υποβιβασμό.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το μέτρο που θα αποφασιστεί θα τεθεί σε ισχύ μόνο εάν η διοίκηση του συλλόγου δεν καταφέρει να εξυγιάνει τα οικονομικά του μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027.

Ακόμα πάντως κι αν η Μαρσέιγ καταφέρει να συμμορφωθεί με τους οικονομικούς κανονισμούς πριν από τη διορία, μοιάζει δεδομένο πως θα πληγεί μεταγραφικά και δεν θα είναι σε θέση να ενδυναμώσει το ρόστερ κατά το χειμερινό παζάρι του Ιανουαρίου. .