Μαρσέιγ: Κίνδυνος αφαίρεσης βαθμών την επόμενη σεζόν
Τα οικονομικά προβλήματα συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τη Μαρσέιγ. Οι Μασσαλοί δεν κατάφεραν να ενισχυθούν το καλοκαίρι με μεταγραφές, αλλά παρά τις θυσίες τους φαίνεται πως δεν θα γλιτώσουν την τιμωρία.
Σύμφωνα με την «L' Equipe», ο γαλλικός σύλλογος κινδυνεύει με προσωρινές κυρώσεις αυτό το χειμώνα από τον οικονομικό εποπτικό φορέα του γαλλικού ποδοσφαίρου (DNCG), λόγω μη συμμόρφωσης με τις οικονομικές απαιτήσεις που είχαν τεθεί τον περασμένο Ιούνιο.
Το γαλλικό δημοσίευμα συνεχίζει πως η αφαίρεση βαθμών είναι ένα πιθανό μέτρο που μπορεί να λάβουν οι αρμόδιοι για να τιμωρήσουν τη Μαρσέιγ, η οποία βέβαια παράλληλα δείχνει να έχει αποφύγει το εφιαλτικό σενάριο της ποινής με υποβιβασμό.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, το μέτρο που θα αποφασιστεί θα τεθεί σε ισχύ μόνο εάν η διοίκηση του συλλόγου δεν καταφέρει να εξυγιάνει τα οικονομικά του μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027.
Ακόμα πάντως κι αν η Μαρσέιγ καταφέρει να συμμορφωθεί με τους οικονομικούς κανονισμούς πριν από τη διορία, μοιάζει δεδομένο πως θα πληγεί μεταγραφικά και δεν θα είναι σε θέση να ενδυναμώσει το ρόστερ κατά το χειμερινό παζάρι του Ιανουαρίου. .
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.