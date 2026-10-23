Ο προπονητής της Χετάφε, Χοσέ Μπορνταλάς, εξέφρασε την απογοήτευση του και την αδικία που νιώθει από την ομάδα του, μετά την ήττα με 2-5 από τη Λουγκάνο.

Η Χετάφε γνώρισε την ήττα στην έδρα της από τη Λουγκάνο, η οποία επικράτησε με 5-2 στο πλαίσιο της 2η αγωνιστικής του Conference League. Η Ισπανική ομάδα δεν έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα στην διοργάνωση καθώς βρίσκεται στη 30η θέση με 1 βαθμό, μετά από την ισοπαλία στην 1η αγωνιστική με την Ουνιβερσιταέα Κραϊόβα (1-1).

Ο προπονητής των Μαδριλένων, Χοσέ Μπορνταλάς, σε δηλώσεις του μετά την ήττα του στη διοργάνωση, ξέσπασε, μιλώντας για την αδικία που νιώθει από τους παίκτες του λόγω της μέχρι τώρα απόδοσης τους, αλλά και για τα λάθη που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο 62χρόνος τεχνικός:

Σχετικά με τον αγώνα: «Δεν αφαιρώ τίποτα από αυτό, είμαι πολύ θυμωμένος. Ήταν μια αντίδραση, μια προσπάθεια να μειώσουμε τη διαφορά στον πίνακα σκορ, αλλά κάναμε δύο πολύ σοβαρά λάθη ξανά, δεχόμενοι γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να επαναλάβει την αποψινή εμφάνιση. Προειδοποιούσα γι' αυτό από τον Μάιο, ότι θα ήταν μια απαιτητική σεζόν, ότι αυτές οι στιγμές θα έρχονταν. Έχει αποδειχθεί ότι δεν έχουμε την ομάδα για αυτό».

Σχετικά με τη σύνθεση της ομάδας: «Ήταν πολύ προφανές, υπήρχαν πολλά λάθη, μια τεράστια ευθραυστότητα. Μας έφταναν απλώς με μια μπάλα που παιζόταν πίσω μας, δεν μαρκάραμε και ανέτρεψαν το σκορ με δύο γκολ σε έξι λεπτά. Η ομάδα θα μπορούσε να είχε δεχτεί περισσότερα. Αποφάσισα να βάλω αυτήν την ενδεκάδα στην αρχική ενδεκάδα επειδή έπρεπε να ξεκουράσω παίκτες που κινδύνευαν να τραυματιστούν. Αναγκάστηκα να τους βγάλω στο ημίχρονο επειδή η αμηχανία ήταν προφανής και θα μπορούσε να ήταν ακόμη χειρότερη. Βελτιωθήκαμε κάπως με παίκτες που παίζουν τακτικά, αλλά έχει αποδειχθεί ότι η ομάδα είναι ανισορροπημένη. Είναι σαφές ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί, ούτε για τρεις διοργανώσεις, ούτε καν για μία».

Σχετικά με την νοοτροπία της ομάδας: «Πρέπει να επικεντρωθούμε στον αγώνα της Κυριακής στις 2 μ.μ. στο Σαν Μαμές. Είναι μια μεγαλύτερη και καλύτερη ομάδα. Με όλο τον σεβασμό προς τη Λουγκάνο, είναι ομάδα της Β' Κατηγορίας εδώ στην Ισπανία και σκόραραν πέντε γκολ εναντίον μας και δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Σήμερα αποδείχθηκε ότι δεν μπορώ να ξεκουράσω τους παίκτες μου. Όλοι παρατήρησαν ότι δεν έκανα καμία αλλαγή. Δεν το αξίζω αυτό. Νιώθω εξαπατημένος επειδή αυτά που μου έχουν υποσχεθεί χρόνο με το χρόνο δεν έχουν εκπληρωθεί και είμαι θυμωμένος. Αγαπώ τη Χετάφε και αυτό είναι πολύ οδυνηρό».