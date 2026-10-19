Οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης σήκωσαν πανό κατά του Χαβιέρ Τέμπας και της Μπαρτσελόνα στο «Μπερναμπέου», ενώ και ο σύλλογος ανέβασε σχετικό άρθρο στο επίσημο site.

Σε άλλο επίπεδο κινούνται πλέον στην Ισπανία, όσον αφορά τη διαιτησία, με τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης να προχωρούν σε μια κίνηση που έχει γίνει viral και φυσικά έχει ξεσηκώσει «θύελλα αντιδράσεων».

Πιο συγκεκριμένα, οι οπαδοί της Βασίλισσας ύψωσαν πανό στις εξέδρες του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Σεβίλλη (4-1, 18/10) για την 9η αγωνιστική της La Liga, το οποίο είχε αποδέκτες τον πρόεδρο (της λίγκας) Χαβιέρ Τέμπας και την... Μπαρτσελόνα, μέσω της υπόθεσης Νεγκρέιρα.

Το εν λόγω πανό ανέφερε χαρακτηριστικά «Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, είναι Τέμπας και Νεγκρέιρα», ενώ βάσει των όσων ανέφερε η ίδια η Ρεάλ σε άρθρο της που ανέβηκε στο επίσημο site του συλλόγου, οι οπαδοί της φώναζαν όσο παιζόταν το παιχνίδι διάφορα συνθήματα όπως «Τέμπας παραιτήσου», «Ο Λαπόρτα ακόμα πληρώνει», «Διαφθορά στην Ομοσπονδία», «Ο Νεγκρέιρα εξακολουθεί να διαιτητεύει» και «Τέμπας, μακριά τα χέρια σου από τη Μαδρίτη».

Όλα αυτά μάλιστα μια εβδομάδα πριν το πρώτο Clasico της σεζόν, που θα λάβει χώρα στο «Καμπ Νόου» την ερχόμενη Κυριακή (25/10, 22:00).