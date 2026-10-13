Χετάφε: Ανακοίνωσε και επίσημα τον Καρβαχάλ
Μία από τις πιο απρόσμενες μεταγραφές πραγματοποίησε η Χετάφε, καθώς ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ντάνι Καρβαχάλ, καλωσορίζοντας τον στο «Coliseum».
Ο 34χρονος δεξιός μπακ και πρώην αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία έχει αποκτήσει 6 Champions League, υπέγραψε ως ελεύθερος για μία σεζόν, αμέσως μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τους «μερένχες». Η μεταγραφή επιβεβαιώθηκε και επίσημα από την La Liga, αφού ξεπεράστηκαν τα σχετικά ζητήματα με το μισθολογικό του.
Για να πραγματοποιηθεί η συμφωνία, ο Ισπανός αμυντικός δέχτηκε μεγάλη μείωση των αποδοχών του, δείχνοντας την επιθυμία του να παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο της χώρας. Η παρουσία του αναμένεται να προσφέρει εμπειρία στα πλάνα του προπονητή Χοσέ Μπορδαλάς, με τους φιλάθλους της Χετάφε να υποδέχονται με ενθουσιασμό τον διεθνή ποδοσφαιριστή.
✍️ 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Daniel Carvajal, nuevo jugador del Getafe CF. ¡Bienvenido al Coliseum, Dani! https://t.co/2YnVH6Eisx— Getafe C.F. (@GetafeCF) October 13, 2026
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