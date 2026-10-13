Η Χετάφε ανακοίνωσε και επίσημα την μεταγραφή του 34χρονου μπακ, Ντάνι Καρβαχάλ, υπογράφοντας συμβόλαιο για μία σεζόν.

Μία από τις πιο απρόσμενες μεταγραφές πραγματοποίησε η Χετάφε, καθώς ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ντάνι Καρβαχάλ, καλωσορίζοντας τον στο «Coliseum».

Ο 34χρονος δεξιός μπακ και πρώην αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία έχει αποκτήσει 6 Champions League, υπέγραψε ως ελεύθερος για μία σεζόν, αμέσως μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τους «μερένχες». Η μεταγραφή επιβεβαιώθηκε και επίσημα από την La Liga, αφού ξεπεράστηκαν τα σχετικά ζητήματα με το μισθολογικό του.

Για να πραγματοποιηθεί η συμφωνία, ο Ισπανός αμυντικός δέχτηκε μεγάλη μείωση των αποδοχών του, δείχνοντας την επιθυμία του να παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο της χώρας. Η παρουσία του αναμένεται να προσφέρει εμπειρία στα πλάνα του προπονητή Χοσέ Μπορδαλάς, με τους φιλάθλους της Χετάφε να υποδέχονται με ενθουσιασμό τον διεθνή ποδοσφαιριστή.