Τα ισπανικά ΜΜΕ αποκάλυψαν τα λόγια του Βινίσιους Τζούνιορ προς τον διαιτητή, μετά την αποβολή του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης στο ματς με τη Βιγιαρεάλ.

Το... σίριαλ με πρωταγωνιστή τον Βινίσιους Τζούνιορ και την αποβολή του στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βιγιαρεάλ (1-0, 10/10) για την 8η αγωνιστική της La Liga συνεχίζεται, με τους Ισπανούς πλέον να αναφέρουν τα λόγια του Βραζιλιάνου.

Ο 26χρονος winger είδε την κόκκινη κάρτα του Ισιδρο Ντίαθ μετά και από χρήση VAR στο 74' για.. τράβηγμα μαλλιών του Νέιθαν Σαλίμπα, με αποτέλεσμα πλέον να κινδυνεύει να χάσει το Clasico της 25ης Οκτωβρίου με την Μπαρτσελόνα στο νέο «Καμπ Νόου». Μάλιστα, καθώς αποχωρούσε για τα αποδυτήρια, ο Βίνι εθεάθη να σπρώχνει και εργαζόμενο της La Liga, με την πειθαρχική επιτροπή να έχει αρκετή δουλίτσα.

Στο σήμερα, τα ισπανικά ΜΜΕ αποκάλυψαν τι ακριβώς φώναζε ο Βινίσιους προς τον διαιτητή, την ώρα που εκείνος του έδειξε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια. Συγκεκριμένα, ο winger της Βασίλισσας φέρεται να του έλεγε «Κόκκινη; Όχι! Όχι! Γιατί το κάνεις αυτό;». Εν συνεχεία, ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, αναφέροντας πως «Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο πια», ενώ λέγεται επίσης πως στη φυσούνα ο Βραζιλιάνος φώναζε «Γ.....ο πρωτάθλημα».