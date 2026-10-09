Ο Χουλιάν Άλβαρες αποφάσισε να αλλάξει ατζέντη μετά τα όσα συνέβησαν με την Ατλέτικο Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα.

Η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά για τον Χουλιάν Άλβαρες, που έχει βρεθεί στο στόχαστρο των οπαδών της Ατλέτικο Μαδρίτης λόγω της έντονης επιθυμίας του να φύγει από το Μετροπολιτάνο το καλοκαίρι και να γίνει ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα.

Με τους Ροχιμπλάνκος να μην είναι διατεθειμένοι να πουλήσουν τον Αργεντινό επιθετικό στους Μπλαουγκράνα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2022 έμεινε... εγκλωβισμένος στη Μαδρίτη, έχοντας συμβόλαιο μέχρι το 2030 και σε κάθε αγώνα της ομάδας του, γίνεται στόχος γιούχας από τους φίλους της Ατλέτικο.

Όσα συνέβησαν τους προηγούμενους μήνες μάλιστα, τον ώθησαν να προχωρήσει σε αλλαγή ατζέντη, με τον επί σειρά ετών εκπρόσωπό του, Φερνάντο Ιντάλγκο, να πληρώνει το μάρμαρο μετά από μία συνεργασία σχεδόν δέκα ετών.

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι στο Μετροπολιτάνο βλέπουν θετικά την εξέλιξη αυτή, την ώρα που ο πατέρας του Άλβαρες μιλά με αρκετά γραφεία μάνατζερ προκειμένου να εντοπίσει τον αντικαταστάτη του Ιντάλγκο. Ανάμεσα στους υποψηφίους μάλιστα, βρίσκεται και ο πρώην ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν και της Ρόμα, Χαβιέρ Παστόρε, που παρουσιάζεται μάλιστα ως ένα από τα φαβορί για τη θέση.