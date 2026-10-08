Τα νέα χρηματιστηριακά δεδομένα στην Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκουν τον Βινίσιους σε απότομη πτώση πολλών εκατομμυρίων, σε αντίθεση με τον Ντιομαντέ που γνωρίζει ανοδική αξία.

Οι ισορροπίες στην ποδοσφαιρική αγορά της Ισπανίας αλλάζουν θεαματικά, καθώς η ηλικία, η προοπτική και η σταθερότητα είναι τα στοιχεία που πλέον υπερισχύουν. Έτσι λοιπόν τα νέα δεδομένα, μετά την ανανέωηση της χρηματιστηριακής αξίας των παικτών της La Liga βρίσκουν στο επίκεντρο τόσο τον Βινίσιους όσο και τον Γιαν Ντιομαντέ.

Ο Βραζιλιάνος είναι το μεγαλύτερο «θύμα» της ανανέωσης αυτής, καθώς στο τέλος του 2024 η αξία του άγγιζε τα 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πλέον υποχώρησε στα 130 εκατομμύρια, επηρεασμένη τόσο από τη συνολική εικόνα της ομάδας του όσο και από τις ατομικές του εμφανίσεις. Στον αντίποδα βρίσκεται ο Ιβοριανός εξτρέμ, ο οποίος σημειώσε την μεγαλύτερη αύξηση σε όλο το πρωτάθλημα, με την αξία του να «εκτοξεύεται» από τα 90 στα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Η υποχώρηση του Βινίσιους κατά 70 εκατομμύρια δεν οφείλεται στην πτώση των αριθμών του αφού τη σεζόν 2025/2026 μέτρησε 33 γκολ, αλλά κυρίως στο ότι δεν αποδίδει πλέον στο μέγιστο βαθμό. Αντίθετα, παρότι ο Ντιομαντέ έχει λιγότερα από 300 λεπτά συμμετοχής τη φετινή σεζόν, αποδεικνύει ότι η αγορά δεν αξιολογεί πλέον την εμπειρία αλλά την προοπτική εξέλιξης.

Στο ίδιο μοτίβο κινείται και ο μέσος της «βασίλισσας» Αρντά Γκιουλέρ ο οποίος έφτασε τα 100 εκατομμύρια ευρώ συμπληρώνοντας έτσι την δυνατή πεντάδα της Ρεάλ διπλά στους Μπαπέ (200 εκατ.) και Μπέλινγκχαμ(160 εκατ.). Ωστόσο η Μπαρτσελόνα διατηρεί τα πρωτεία στη LaLiga έχοντας ως απόλυτο ηγέτη τον 19χρονο Λαμίν Γιαμάλ (220 εκατ.) αλλά και τους Πέδρι (150 εκατ.), Φερμίν Λοπέθ (110 εκατ.) και Πάου Κουμπαρσί (100 εκατ.), οι οποίοι ενισχύουν την κυριαρχία των Καταλανών.