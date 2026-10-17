Η σουτάρα του Άλεξ Μπαένα στο 89΄έδωσε τη λύση στην Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία λύγισε με 1-0 την Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη και μείωσε την απόσταση στο -2 από την κορυφή.

Πάλεψε, ίδρωσε, αγχώθηκε, αλλά στο τέλος έφυγε με «διπλό». Η Ατλέτικο είδε τον κλοιό να σφίγγει στην έδρα της σκληροτράχηλης Εσπανιόλ, όμως με τον Μπαένα να δίνει τη λύση στο 89΄πήρε τη νίκη με 1-0 και μείωσε στο -2 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, με ματς περισσότερο.

Οι Μαδριλένοι είχαν τη συντριπτική κατοχή της μπάλας στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, είχαν ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ από το πρώτο ημίχρονο, αλλά η Εσπανιόλ έβρισκε κάθε φορά τον τρόπο για να κρατά το μηδέν. Στο 44΄βέβαια οι Καταλανοί θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί εκείνοι μπροστά με προσπάθεια του Καμπρέρα, η οποία τράνταξε το δοκάρι.

Στο 61΄η Ατλέτικο απάντησε με δοκάρι του Γιορέντε, άγγιξε ξανά το γκολ με σουτ του Άλβαρες που εξουδετέρωσε ο γκολκίπερ (86΄) και τελικά βρήκε τη λύση στο 89΄. Έπειτα από αστραπιαία αντεπίθεση, ο Μπαένα υποδέχθηκε τη μπάλα με χώρο λίγο έξω από την περιοχή και με τρομερό σουτ στο «παραθυράκι» της εστίας υπέγραψε το τρίποντο των Μαδριλένων.