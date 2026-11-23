Μπαρτσελόνα: Εκτός για το ματς με την Σαμπάχ ο Λαμίν Γιαμάλ
Η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη βράδυ (25/11) τη Σαμπάχ στο «Baku Olympic Stadium» για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι «μπλαουγκράνα» θα ταξιδέψουν με μια πολύ σημαντική απουσία, ο λόγος για τον Λαμίν Γιαμάλ, που θα μείνει στην Βαρκελώνη, μετά από τραυματισμό που τον απασχολεί.
Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον δεξί αστράγαλο μετά το ματς με την Βιγιαρεάλ με το τεχνικό τιμ να τον θέτει εκτός αποστολής για προληπτικούς λόγους, οι Καταλανοί στοχεύουν στην τέταρτη φετινή τους νίκη με μοναδική ήττα φέτος να είναι μέχρι στιγμής από την Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρίσι με (4-2), ενώ μετρούν τρείς νίκες με Φέγενορντ (5-1, 9/9), Γαλατασαράι (1-4, 13/10) και Άστον Βίλα (3-0, 3/11).
Ο Γιαμάλ φέτος μετράει 13 γκολ και 13 ασίστ σε 17 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, με 3 γκολ και 4 ασίστ να είναι στο Champions League και αναμένεται να επιστρέψει στo ματς με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια για την La Liga.
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Lamine Yamal will miss Barcelona's upcoming Champions League fixture against Sabah in Azerbaijan after suffering an ankle injury 🤕 https://t.co/8wFh1cENpS— GOAL (@goal) November 23, 2026
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