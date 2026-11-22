Η Μπαρτσελόνα συνήλθε από το εφιαλτικό ξεκίνημα κόντρα στη Βιγιαρεάλ και με ξέσπασμα εντός δέκα λεπτών στο β΄μέρος γύρισε από το 0-2 για να κάνει ασύλληπτη ανατροπή κορυφής (3-2)!

Εφιαλτικό ξεκίνημα με ονειρικό φινάλε! Αν και βρέθηκε να χάνει από το 7΄με 2-0 απέναντι σε μια αφηνιασμένη Βιγιαρεάλ, η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε στο υπόλοιπο κομμάτι του αγώνα και με τρία γκολ εντός δέκα λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο πήρε τη νίκη με 3-2 για να επιστρέψει και πάλι μόνη στην κορυφή της La Liga, στο +3 από τη δεύτερη Ρεάλ.

Εφιαλτικό ημίχρονο από δυο τορπίλες

Το ξεκίνημα του αγώνα πάντως δεν θα μπορούσε να είναι πιο καταστροφικό για την ομάδα του Χάνσι Φλικ. Οι Μπλαουγκράνα, άλλωστε, πιάστηκαν εντελώς εξαπίνης στα πρώτα λεπτά και βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ από το 7΄με 2-0! Αρχικά στο 5΄ο Μπουκάναν εκμεταλλεύτηκε το λάθος ου Φερμίν Λόπεθ έξω από την περιοχή και με δυνατό σουτ νίκησε τον Ζοάν Γκαρθία για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Και προτού καλά-καλά προλάβει να συνέλθει, η Μπαρτσελόνα δέχθηκε και δεύτερο χτύπημα. Δύο λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι πάτησαν γκάζι στην κόντρα και ο Ολουβασέγι με δυνατό σουτ εκτέλεσε τον ουρανό των διχτύων από δύσκολη γωνία για το 0-2.

Η Βιγιαρεάλ αποφάσισε να κλειστεί στο δικό της μισό και να υπερασπιστεί το προβάδισμα, με τη Μπαρτσελόνα να παίρνει τα ηνία και να σφυροκοπά. Στο 23΄ Γιαμάλ κέρδισε πέναλτι από παρέμβαση του VAR, όμως σημάδεψε το δοκάρι στην εκτέλεση και σπατάλησε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να βάλει γρήγορα ξανά τους Μπλαουγκράνα στο παιχνίδι. Στο 42΄ήταν η σειρά του Γκουλάτσι να σταματήσει τον νεαρό εξτρέμ, όπως και αντίστοιχα τον Έρικ Γκαρθία στο 45΄+3΄.

Ανατροπάρα της Μπάρτσα μέσα σε δέκα λεπτά

Μετά την ανάπαυλα, ωστόσο, η Μπαρτσελόνα άφησε οριστικά πίσω της ένα εφιαλτικό πρώτο μέρος και γύρισε το ματς με τρία γκολ μέσα σε δέκα λεπτά! Αφού ο Κανσέλο προειδοποίησε με δοκάρι στο 57΄, στιγμές αργότερα ο Μαρτίν έδωσε το έναυσμα για αντεπίθεση μειώνοντας σε 2-1 με κεφαλιά. Με πλήρως αλλαγμένη πλέον την ψυχολογία, η Μπαρτσελόνα βρήκε και δεύτερο γκολ τέσσερα λεπτά αργότερα, όταν ο Γιαμάλ έστρωσε τη μπάλα στον Φερμίν Λόπεθ και ο τελευταίος εκτέλεσε στην κλειστή γωνία για το 2-2.

Η δικαιότατη ανατροπή ολοκληρώθηκε τελικά στο 57΄, όταν ο Έρικ Γκαρθία είχε όλο τον χώρο και τον χρόνο να κάνει το γύρισμα προς τη μικρή περιοχή και ο Ναβάρο έστειλε με προβολή τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 3-2. Ο αμυντικός της Βιγιαρεάλ μάλιστα ολοκλήρωσε μια απελπιστική εμφάνιση με αποβολή στο 88΄, τη στιγμή που οι γηπεδούχοι υπερασπίστηκαν χωρίς προβλήματα το προβάδισμα που τους έστειλε ξανά στο +3 από τη Ρεάλ.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Έρικ Γκαρθία (84΄Κουντέ), Ντε Γιόνγκ Μαρτίν, Κανσέλ, Μπερνάλ (90΄+1΄Γκάβι), Φερμίν Λόπεθ (68΄Ντάνι Όλμο), Πέδρι, Αντεγιέμι (68΄Γκόρντον), Γιαμάλ, Ραφίνια

Βιγιαρεάλ (Ινίγο Πέρεθ): Γκουλάτσι, Φρίμαν, Ναβάρο, Βέιγκα, Ρομέρο (65΄Κάρδονα), Κομεσάνα (76΄Πεπέ), Γκέιγ, Μπουκάναν (76΄Πέρεθ), Ολουβασέγι, Μολέιρο (65΄Μαθία), Μικαουτάτζε (86΄Μουρίνο)